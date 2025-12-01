 Istorinė diena Raudondvariui ir pakaunei

2025-12-01

Asociacija „Lietuvos krepšinis“ pradeda projektą „Lietuvos krepšinio sostinė“. Ši iniciatyva skirta krepšiniui populiarinti regionuose. Pirmąja Lietuvos krepšinio sostine 2026 m. taps Kauno rajonas. Apie tai buvo pranešta lapkričio 22 d. Garliavos sporto centre vykusioje spaudos konferencijoje.

Atstovai: Nacionalinėje krepšinio lygoje Kauno rajonas turi savo komandą „Omega-Tauras-LSU“. / Kauno rajono savivaldybės nuotr.

Simboliška, kad tądien Kauno rajonui atstovaujanti krepšinio trijulių komanda „Raudondvaris Hoptrans“ tapo Manamoje (Bachreinas) vykusio FIBA 3x3 Pasaulio turo vicečempione.

Asociacijos „Lietuvos krepšinis“ prezidentas Mindaugas Balčiūnas spaudos konferencijoje pabrėžė, kad Kauno rajono savivaldybė, kurdama sporto infrastruktūrą, remdama klubus ir įtraukdama į sporto programas daug jaunimo, kuria didelę pridėtinę vertę visam Lietuvos krepšiniui. Prie šios veiklos aktyviai prisideda „Tornado“ ir kitos regione veikiančios krepšinio mokyklos.

Lietuvos krepšinio sostinės renginiai bus organizuojami kartu su bendrojo lavinimo mokyklomis. Nuspręsta atgaivinti ir praeityje didelės sėkmės sulaukusią socialinę akciją – senų krepšinio aikštelių atnaujinimą atokiose kaimo vietovėse. Pirmą kartą šis projektas buvo inicijuotas dar 2012 m. 2026-aisiais Garliavos sporto arenoje planuojama organizuoti dar daugiau renginių, tarp kurių – Lietuvos jaunimo rinktinių ir galbūt moterų rinktinių rungtynės.

Kauno rajone užaugo krepšininkai Tadas Klimavičus, Jonas Mačiulis, Vytenis Lipkevičius, Adas Juškevičius, Kęstutis Šeštokas, o dabar Kauno rajone laisvu nuo sezono metu gyvena ir Lietuvos rinktinės treneris Rimas Kurtinaitis. „Labai svarbu, kad sporto renginiai pasiektų kaimiškas vietoves ir įtrauktų kuo daugiau vaikų, jaunimo“, – kalbėjo Kauno rajono meras Valerijus Makūnas.

Kauno rajono diena

