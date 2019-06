Kačerginės „Nemuno žiede“ – karių šou visuomenei

Pirma procedūra einant į renginio vietą privertė mažuosius dalyvius pasitempti: tikras kario šalmas ir tikras ginklas rankose bendroje nuotraukoje su tikrų tikriausiais kariais.

„Sunkus“, – susijaudinęs po fotosesijos tik tiek apie rankose laikytą ginklą tegalėjo pasakyti 6-metis Žygimantas ir išdidus pasuko į rekomenduojamą žiūrovams vietą.

Kiek šnekesnis buvo Tadas. „Aš jau ne pirmą kartą fotografuojuosi su kariais. Aš irgi būsiu karys“, – berniuko pareiškimą lydėjo tėvų šypsniai.

Kariuomenės ir visuomenės dieną „Karo logistų proveržis 2019“ rengė LDK Vytenio bendrosios paramos logistikos batalionas, Kauno rajono savivaldybė ir viešoji įstaiga „Nacionalinis žiedas“.

Kauno rajono mero pavaduotojas Antanas Nesteckis sveikindamas susirinkusius į šventę perdavė rajono mero Valerijaus Makūno lūkesčius tokią šventę rengti kasmet.

„Nemuno žiedo“ lenktynių trasoje kariai šventės dalyvių laukė ne vieni, o su garsiais automobilių sporto meistrais, šalies ir tarptautinių varžybų čempionais bei prizininkais.

Tuoj po sveikinimo kalbų ir šventinių salvių estafetė buvo perduota pagrindiniams parodomųjų pratybų veikėjams primenant, kad visuomenės pasitikėjimas Lietuvos kariuomene yra mūsų valstybės stiprybė.

Nesijaudinkite, ugniagesių kviesti nereikės.

Demonstruodami laikrodžio tikslumu vykdomus veiksmus kariai netruko užimti priešo bunkerį ir užtikrinti tolesnius logistų veiksmus. Šūvių šalvės, komandiniai šūksniai ir tikslus išpildymas leido žiūrovams gėrėtis karių veiksmais.

„Bičiulis dalyvauja šiose pratybose, tai atvažiavome palaikyti. Be to, nesu matęs, kai karinė technika konkuruoja arba dar kažkaip kitaip pasirodo kartu su motociklininkais“, – kaunietis Leonas šyptelėjo, kad dėl to verta pakentėti ir negailestingą karštį.

Tuoj pat pasigirdo motorų gausmas, dulkės ir svylančių padangų kvapas. „Drifto“ meistrai skrodė aplink šarvuotį M113. „Nesijaudinkite, ugniagesių kviesti nereikės“, – iš besiveržiančių dūmų žiūrovus ramino renginio vedėjas.

Pratybos buvo skirtos šauktiniams kariams, kurie baigia tarnybą ir netrukus sugrįš į civilį gyvenimą.

Tačiau bataljono vadai dar prieš renginį pabrėžė siekiantys visuomenei pristatyti logistikos batalioną, kuris yra unikalus savo technika ir galimybėmis teikiant logistinę paramą manevriniams vienetams.

Vieną karių ir sportininkų pasirodymą greitai keitė kitas. Motosportininkai demonstravo savo sugebėjimus slalome aplink šarvuočius. Jiems nenusileido galingojo kariško „Hammer“ vairuotojas.

Sustingusios, neabejotinai susižavėjusios reginiu sesės Martyna ir Skaistė sakė norinčios paliesti ginklus. „Mes turime namie ginklų, bet man atrodo, kad jie lengvesni“, – įsidrąsinusi norą pačiupinėti karių rankose laikomus ginklus argumentavo Martyna.

Kiek vėliau mergaitės patvirtino, kad ginklai labai panašūs į jų turimus tik sunkesni.

Įvairiose Kauno rajono vietose kariai pasirodė jau birželio 3-ąją: penkias dienas Kačerginės, Ringaudų, Domeikavos, Raudondvario, Batniavos seniūnijose vyko bataliono pratybos, kurias vainikavo pasirodymas visuomenei.

Kariuomenės ir visuomenės šventės rengėjai neabejojo, kad buvimas su kariais padeda suprasti, kokios yra mūsų pamatinės vertybės ir kaip svarbu būti pasirengus ginti savo valstybę.