Kaip prie vakcinavimo centro išvengti eilių?

Ateina per anksti

Šiuo metu nuo COVID-19 infekcijos skiepijami vyriausi Kauno gyventojai. Kiekvienas norintis pasiskiepyti yra registruojamas ir jam paskiriamas konkretus laikas, kada reikia atvykti į vakcinavimo centrą. Deja, dalis kauniečių skiepytis atvyksta ne laiku, todėl nusidriekia ilgos eilės ir senjorams tenka be reikalo varginti kojas.

"Pirmosiomis naujojo vakcinavimo centro veikimo dienomis pastebėjome, kad susidaro trys pikai, kai vienu metu ateina labai daug žmonių. Žmonės prie vakcinavimo centro pradeda rinktis dar 7 val., nors jis pradeda veikti tik nuo 8 val. Antroji banga susidaro per pietų pertrauką, trečioji – po darbų.

Labai kviečiame kauniečius žiūrėti į laiką, kuris nurodytas žinutėje, ir atvykti paskirtu laiku.

Eilės susidaro dėl to, kad senjorai ir juos lydintys artimieji atvyksta ne tuo laiku, kuriuo jiems paskirta, o tada, kada jiems patiems patogu. Dėl to savaitės pradžioje per pietus buvo susidariusi net apie 300 žmonių eilė. Kadangi dauguma senjorų atvyko su lydinčiais asmenimis, vienoje vietoje galėjo būti ir 600 žmonių", – apie tai, kodėl prie vakcinavimo centro susidaro eilės, kalbėjo Kauno miesto poliklinikos vadovas Paulius Kibiša.

Jis pažymėjo, kad eilių galima išvengti, jei žmonės atvyktų jiems paskirtu laiku, mat dabar Kauno senjorai dažnu atveju ateina gerokai per anksti. Konkretus laikas, kada bus skiepijamas asmuo, nurodomas žinutėje.

"Labai kviečiame kauniečius žiūrėti į laiką, kuris nurodytas žinutėje, ir atvykti jiems paskirtu laiku. Jei žmogus negali atvykti tuo laiku, reikėtų susiderinti kitą. Žinoma, kuo mažiau derinimų, tuo sklandžiau vyksta visas skiepijimo procesas, nes esame ir taip įsitempę su žmogiškaisiais resursais", – nurodė Kauno miesto poliklinikos vadovas.

P.Kibiša pažymėjo, kad optimalus laikas, kada žmonės turi atvykti į vakcinavimo centrą, yra 10–15 min. anksčiau, nei nurodyta jiems atsiųstoje SMS žinutėje. Tokiais atvejais visi asmenys bus paskiepyti laiku ir bus išvengta eilių bei didelių žmonių susibūrimų.

"Mes suprantame, kad senjorams reikia daugiau laiko, nes jie ilgiau pildo dokumentus, lėčiau pereina visus vakcinavimo etapus. Tam ir skirta daugiau laiko, nei buvo nurodyta medikams ar mokytojams. Turime ir savanorių, kurie padeda ir palydi senjorus. Visame kelyje yra pristatyta kėdžių, jei žmogui reikia pailsėti. Taip pat budi ir greitosios medicinos pagalbos specialistai, kad prireikus galėtų skubiai suteikti pagalbą. Turime stebėjimo sistemą ir matome, kad nuo registracijos iki paskiepijimo užtrunka 12 min., paskui dar 15 min. asmuo turi palaukti laukimo salėje. Visas procesas yra nuolat stebimas ir koordinuojamas, kad vyktų sklandžiai, todėl nebūtina senjorams į centrą atvykti anksčiau, nei numatyta jiems siųstoje žinutėje", – kalbėjo P.Kibiša.

Jis taip pat patarė senjorams vykstant į vakcinavimo centrą nepamiršti asmens dokumento. Taip pat reikėtų apsirengti tokiais drabužiais, kad būtų galima lengvai paruošti ranką skiepyti. Tokiu būdu skiepijimas vyks dar sparčiau.

Pasitikrinkite adresą

Kauno vakcinavimo centras veikia naujai pastatytuose Ledo rūmuose, Kovo 11-osios g. 26. Jis yra ties "Girstučio" baseinu ir "Girstučio" kultūros centru, todėl miesto poliklinikos atstovai ragina atkreipti dėmesį į adresą ir atvykti į tinkamą vietą.

Pasitaikė atvejų, kai senjorai vakcinuotis atvyko į senąją Kauno ledo areną, kuri yra Aušros gatvėje. Tačiau šiame pastate neskiepijama. Šiuo metu pasiskiepyti nuo COVID-19 infekcijos galima tik Kovo 11-osios g. 26-ame pastate, kur yra naujieji Kauno ledo rūmai.

"Kauno diena" taip pat primena, kad pirmasis vakcinavimo centras buvo įrengtas buvusiuose Centrinio pašto rūmuose. Dabar šioje vietoje taip pat neskiepijama, visi kauniečiai siunčiami į Kauno ledo rūmus. Centrinis paštas paliktas kaip rezervinė vieta, kurios gali prireikti, kai prasidės masinis kauniečių skiepijimas.

Prašymas artimiesiems

P.Kibiša teigė, kad Kauno miesto poliklinika sulaukia nusiskundimų, kad netinkamai organizuojama žmonių, kurie nori skiepytis, registracija. Žmonės piktinasi, kad kaimynai jau buvo pakviesti skiepytis, o jie dar ne. Tačiau pasitaiko atvejų, kad gyventojai pražiopsojo savo laiką, todėl miesto poliklinikos atstovai ragina artimus žmones pasirūpinti senjorais.

"Buvome sulaukę skundo, kad nusikalstamai aplaidžiai vykdome skiepijimą, nes vienai senjorei yra 80 metų ir ji dar neskiepyta, nors kaimynės jau paskiepytos. Patikrinome ir pamatėme, kad minėta moteris buvo kviesta skiepytis dar vasario pabaigoje, bet neatvyko, gal nematė žinutės. Todėl labai kviesčiau žmones dažniau pasižiūrėti artimųjų ar vyresnių kaimynų telefonus ir taip padėti jiems pastebėti žinutę, kurioje nurodytas skiepijimo laikas ir vieta, bei suteikti pagalbą atvykti tokiems žmonėms į vakcinavimo centrą", – kalbėjo Kauno miesto poliklinikos vadovas.

"Taip pat norisi daugiau kantrybės ir tolerancijos, nes gydymo įstaigos dirba už savo galimybių ribų. Mūsų darbuotojai dirba ir mobiliajame tyrimų centre, ir karščiavimo klinikoje bei vakcinavimo centre. Tikrai niekas neturi piktų kėslų, kad būtų kažkas nepaskiepytas. Kaip tik norime kuo sklandžiau paskiepyti kuo daugiau Kauno gyventojų, todėl prašome ir patiems daugiau domėtis bei stebėti, ar artimieji negavo kvietimo", – pridūrė P.Kibiša.

Vakcinavimo tempai

"Skiepijimo tempai priklauso nuo to, kiek Kaunas gauna vakcinų. Tuo labai rūpinasi miesto meras V.Matijošaitis ir visa Kauno savivaldybės komanda", – tvirtino P.Kibiša.

Į vakcinavimo centrą kiekvieną dieną pakviečiama daugiau nei 3 tūkst. kauniečių. Tačiau vidutiniškai per dieną dabar paskiepijama apie 1,9 tūkst. žmonių.

Šiuo metu pirmąja vakcinos doze yra paskiepyti beveik 14 tūkst. Kauno gyventojų, dviejų dozių jau sulaukė beveik 7 tūkst. žmonių. Vakcinos jau skirtos medikams, švietimo įstaigų darbuotojams. Šiuo metu vyksta vyriausių kauniečių vakcinavimas, tačiau artimiausiu metu bus kviečiami 75+ amžiaus grupei priskiriami gyventojai.

"Procesas vyksta sklandžiai, bet sistemą vis tobuliname, kad, kai prasidės masinė vakcinacija, būtų galima aptarnauti kaip įmanoma daugiau žmonių. Tempai nuolat didėja ir nėra taip, kad vakcina užsibūtų sandėliuose. Skiepijame visomis trimis vakcinomis – tiek "Pfizer", "Moderna" bei "AstraZeneca". Kokią siuntą gauname, tokia vakcina ir skiepijame Kauno gyventojus", – kalbėjo P.Kibiša.

Kai bus gaunami pakankami kiekiai vakcinos, skiepijimo tempai naujajame vakcinavimo centre galės išaugti iki maždaug 6 tūkst. asmenų per dieną. Jei prisidės ir privačios įstaigos, per dieną būtų galima paskiepyti ir 10 tūkst. žmonių.

Kur kreiptis dėl registracijos skiepijimui nuo Covid-19 infekcijos?

Informuojame, kad šiuo metu registruotis į eilę skiepytis nuo COVID-19 infekcijos sąrašą yra traukiami 65 metų ir vyresni asmenys. Jeigu esate prisirašęs prie Kauno miesto poliklinikos, registruotis galite:

Padalinių telefonais:

Dainavos padalinys (8 37) 403 900.

Šilainių padalinys (8 37) 377 771.

Centro padalinys (8 37) 409 222.

Kalniečių padalinys (8 37) 401 422.

Šančių padalinys (8 37) 342 167.

Internetu: registracija.kaunopoliklinika.lt

Jeigu esate neprisirašęs prie Kauno miesto poliklinikos, tačiau pageidaujate būti įtrauktas į norinčiųjų skiepytis eilę, arba esate persirgę onkologine liga, dėl skiepo nuo COVID-19 turite kreiptis į savo šeimos gydytoją.