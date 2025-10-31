Karolis Kaupinis kviečia protestuoti ir per Vėlines

„Artėjančių Vėlinių progą norėčiau paskelbti dar vieną nedidelę akciją, kurios idėja kilo Romui Lileikiui per pirmadieninę mūsų asamblėją“, – Vilniuje vykusią penktąją kultūros asamblėją, gimusią kaip kultūros srities atstovų atsakas į tai, kad politinių mainų metu Kultūros ministerija buvo perduota antisemitiniais pasisakymais garsėjančios „Nemuno aušros“ įtakai, savo įraše feisbuke prisiminė K. Kaupinis.
„Vėlinės Lietuvos istorijoje – ne tik mirusiųjų pagerbimo diena. Šeštajame dešimtmetyje, kai nebebuvo jokios kitos protesto formos, pats Vėlinių šventimas tapo protesto forma. Įkvėptos antistalinistinės vengrų revoliucijos, Lietuvoje tuomet kilo vienos didžiausių jaunosios, jau pokario kartos jaunimo antisovietinių demonstracijų Vilniuje ir Kaune. Ir prasidėjo jos nuo uždrausto Vėlinių šventimo.
Šias Vėlines norime paskatinti prisiminti šiuos įvykius, išėjusius kultūros žmones ir kapinių kaip atminties lobyno reikšmę mūsų kultūrai“, – ketvirtadienio feisbuko įraše rašo režisierius.
„Lapkričio 2 d. 12 val. Lietuvos miestų kapinėse Jūsų lauks mūsų bičiuliai istorikai. Maždaug valandos trukmės jų paskaita, tuomet – raginimas uždegti žvakelę ant Jums ir valstybei reikšmingų išėjusiųjų kapų“, – tęsia jis.
Paskaitos ir ekskursijos po kapines sekmadienį vyks Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Alytuje, Raseiniuose, Joniškyje, Merkinėje, Mažeikiuose, Prienuose. Šios akcijos renginiai vyks ir viename Danijos miestų.
Kaune kultūros protesto renginiai su istorikais per lapkričio 2 d. vyks trejose miesto kapinėse.
Visus ekskursijų vedėjus atpažinsite pagal raudoną ir baltą žvakeles rankose.
Senosiose miesto kapinėse (Ramybės parke prie Vytauto pr.) 12 val. istorikai prof. dr. Jonas Vaičenonis ir dr. Rokas Sinkevičius pasakos apie šių kapinių kaip valstybės panteono tarpukarinę reikšmę bei 1956 m. ir vėlesnius įvykius. Susitikimo vieta: greta paminklo „Žuvome už Tėvynę“.
Panemunės kapinėse tuo pačiu metu paskaitą apie tarpukario Lietuvos politinę šviesuomenę skaitys dr. Ingrida Jakubavičienė. Susitikimas prie Juozo Tūbelio kapo (kvartalas 6, eilė 23, kapavietė 15)
Petrašiūnų kapinėse taip pat sekmadienį 12 val. Istorikas dr. Simonas Jazavita ir gidas Jonas Oškinis ves dvi ekskursijas – apie kultūros ir politikos šviesuolius, palaidotus šiame visai Lietuvai svarbiame Panteone. Susitikimas 12 val. – prie kapinių vartų iš Gimbutienės g. pusės.
„Visus ekskursijų vedėjus atpažinsite pagal raudoną ir baltą žvakeles rankose. Tokias pačias kviečiame atsinešti ir ekskursijų dalyvius“, – rašė vienas iš kultūros protesto organizatorių.
K. Kaupinis kvietė visus norinčiuosius prisidėti prie šios akcijos ir vesti ekskursiją savo miesto ar miestelio kapinėse, komentare po jo įrašu įrašyti ekskursiją vesiančio žmogaus vardą ir pavardę, paskaitos temą bei susitikimo vietą.
Visas lapkričio 2 d. vyksiančių ekskursijų sąrašas skelbiamas atmintisyrakultura.lt.
