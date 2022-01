Kaunas 2022 atidaryme darbuosis apie 800 savanorių: kviečia prisijungti

Pasak organizatorių, jų poreikis gerokai išaugo dėl koronaviruso pandemijos valdymo reikalavimų, o be savanorių pagalbos tokio masiškumo renginio įgyvendinti nebūtų įmanoma.

„Mes net nesitikėjome, kad tiek savanorių reikės ir, aišku, šitą skaičių pakoregavo kovido situacija. Mums prireikė vietoj mano planuotų 400 savanorių dvigubai daugiau. Dabar pas mus yra apie 800 savanorių ir tikimės, kad tiek ir išliks“, – BNS sakė Kaunas 2022 Savanorystės ir svetingumo programos kuratorė Marija Pulokaitė.

Savanoriai dalyvaus visuose renginiuose, kurių didįjį atidarymo savaitgalį numatyta apie šimtas. Jie pasitiks žiūrovus, tikrins galimybių pasus, organizuos jų srautus, dalis pasirodys ant scenos. Be to, savanoriai prisideda prie atidarymo instaliacijų kūrimo ir atlieka kitus darbus.

Dėl pandemijos pagrindinio atidarymo renginio metu žiūrovams reikės registruotis, turėti jų galimybių pasus, teritorija bus padalinta į sektorius, todėl šias veiklas atliekančių savanorių poreikis ir tapo didesnis nei manyta iš pradžių.

„Kai kalbame apie daugiatūkstantines minias, labai prireikia laiko ir resursų. Vien žiūrovų suvaldymo savanorių bus apie 500“, – sakė M. Pulokaitė.

Savanorių paieškai „Kauno – Europos kultūros sostinės“ komanda pasirinko dėmesį patraukiančius plakatus, skelbiančius, jog didžiausias renginys Kaune neįvyks, jeigu neprisijungsi prie savanorių komandos.

Pasak savanorių kuratorės, nors pagrindinis drąsios žinutės tikslas buvo atkreipti žmonių dėmesį, išprovokuoti jų susidomėjimą, apie kokį renginį kalbama, joje būta ir nemažai tiesos.

„Tokio masto renginys be savanorių tikrai negalėtų įvykti, tad ta kampanijos žinutė iš tikro yra drąsi, bet teisinga, nes labai jų pagalba yra reikalinga tokio masto renginiui“, – sakė M. Pulokaitė.

Savanoriais tapti gali moksleiviai nuo 14 metų. Dauguma jų – studentiško amžiaus jaunimas, tačiau savanoriai, pasak kuratorės, labai skirtingi ir įvairūs. Juos motyvuoja meilė savo miestui bei noras prisidėti prie neeilinio, istorinio įvykio.

Visi norintys iš jų galės bendradarbiavimą tęsti ir toliau: jų pagalba organizatoriams pravers ir kituose renginiuose. Be to, pasak M. Pulokaitės, norintys prisijungti ir tapti savanoriais vis dar yra laukiami.

„Mums vis dar trūksta savanorių trijose pozicijose: žiūrovų sutikimo, pasirodymo, kuri yra labai įdomi, ir infocentrų pozicijose“, – sakė ji.

„Tie, kas nespėjo, tikrai dar gali užpildyti anketą“, – kvietė kuratorė.

Europos kultūros sostine šiemet tampantis Kaunas pasiūlys per tūkstantį renginių. Per Europos kultūros sostinės metus įvyks daugiau kaip 40 festivalių, per 60 parodų, daugiau kaip 250 scenos meno renginių, 50 iš kurių – premjeros, daugiau kaip 250 koncertų. Programoje dalyvaus per 4 tūkst. atlikėjų.

Didysis atidarymo renginys „Sukilimas“, kuriame laukiama tūkstančių žiūrovų, įvyks sausio 22 dieną.