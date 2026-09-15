Kaunas ieško pagrindinės Kalėdų puošmenos

Planuojama, kad pagrindinė miesto žaliaskarė būtų ne žemesnė kaip 15 metrų aukščio.
Kauniečiai ir aplinkinių vietovių gyventojai kviečiami apsidairyti savo kiemuose – galbūt būtent ten auga eglė, kuri galėtų tapti pagrindiniu šių metų Kauno kalėdiniu akcentu.
Norintys pasiūlyti tinkamą medį jo kandidatūrą gali pateikti iki rugsėjo 22 dienos.
Informaciją apie eglę prašoma siųsti miesto puošėjai elektroniniu paštu [email protected].
Jei tinkamas medis bus atrinktas, jis per šventinį laikotarpį papuoš vieną lankomiausių Kauno vietų – Rotušės aikštę.
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