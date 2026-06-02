 Kaunas: lėtais žingsniais pradedame ruoštis Kalėdoms!

Kaunas: lėtais žingsniais pradedame ruoštis Kalėdoms!

2026-06-02 15:37 klaipeda.diena.lt inf.

Kauno miesto savivaldybė pradeda ieškoti, kas pasirūpins gražiausių metų švenčių puošmena. Kūrėjų prašoma išlaisvinti fantaziją ir teikti idėjas, kaip galėtų atrodytų pagrindinė Kauno kalėdinė eglė.

<span>Kaunas: lėtais žingsniais pradedame ruoštis Kalėdoms!</span>
Kaunas: lėtais žingsniais pradedame ruoštis Kalėdoms! / Kauno m. savivaldybės nuotr.

„Lėtais žingsniais pradedame ruoštis Kalėdoms!“ – skelbia miesto atstovai.

„Ieškome pagrindinės miesto eglutės Rotušės aikštėje papuošimo idėjos ir jos įgyvendintojo.

Kviečiame menininkus, dizainerius bei kūrėjus dalyvauti konkurse ir sukurti kalėdinį stebuklą. Iš pateiktų pasiūlymų bus atrenkamas projektas, geriausiai išpildantis šventinę idėją“, – nurodo Kauno miesto savivaldybė.

Teikti siūlymus galima iki liepos 1 d.

Primename, kad pernai eglutės puošyba rūpinosi floristė Kristina Rimienė. Ji pasirinko Art deco stilių, taip pažymint tarpukario Kauno modernizmą, už kurį miestas yra įtrauktas į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą.

 

 

Šiame straipsnyje:
Kalėdos
puošmenos
Kauno eglė
ieško eglutės puošėjų

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