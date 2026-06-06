Kaune atrinko 50 gelbėtojų

(PGT) vadovo pavaduotojas Kajus Pirožnikas „Kauno dienai“ paaiškino, kodėl atranka vyko ne, kaip įprasta, Palangoje, bet Kaune.
„Į atranką susirenka kandidatai praktiškai iš visų Lietuvos rajonų, todėl Palanga nėra pati geriausia vieta susirinkti gana ankstyvą rytą. Kaunas pačiame Lietuvos viduriuke, todėl labai tinkama vieta“, – sakė K. Pirožnikas.
„Girstučio“ baseine vykusioje atrankoje kandidatai (ne vyresni nei 33 metų) savo sugebėjimus demonstravo 100 m. plaukimo ir skęstančiojo gelbėjimo rungtyse, iš vandens traukė svorį, prilygstantį vidutiniam žmogaus svoriui.
K. Pirožnikas atkreipė dėmesį, kad kandidatams bene sudėtingiausios pasirodė psichologinio pobūdžio užduotys.
Atrankoje svarbūs ne tik gelbėjimo patirties, plaukimo ir nardymo sugebėjimai, bet ir psichologinis pasirengimas.
„Atrankoje svarbūs ne tik gelbėjimo patirties, plaukimo ir nardymo sugebėjimai, bet ir psichologinis pasirengimas. Gelbėtojas kritinėje situacijoje turi priimti greitus ir logiškus sprendimus. Todėl atrankoje svarbus buvo logikos testas, kurio iki šiol dar nebuvome taikę. Beje, kaip paaiškėjo, logikos testas kandidatams į gelbėtojus buvo vienas sunkiausių, po šio testo nemažai kam teko pasitraukti iš atrankos“, – sakė K. Pirožnikas.
PGT vadovo pavaduotojas paaiškino, kad gelbėtojams labai svarbu sugebėti mokėti bendrauti su pajūryje esančiais poilsiautojais, kurie būna įvairaus nusiteikimo, labai skirtingų charakterių ir ne visada geranoriškai nusiteikę.
„Gelbėtojui labai vertingas sugebėjimas yra slopinti konfliktines situacijas, nekelti įtampos, išlaikyti ramybę. Ši atranka dar kartą parodė, kad gelbėtojo darbas reikalauja ne vien fizinės ištvermės. Būtinas ir šaltas protas, atsakomybė, motyvacija, gebėjimas priimti sprendimus kritinėse situacijose“, – pabrėžė K. Pirožnikas.
Jis priminė, kad gelbėtojai Baltijos paplūdimiuose budės iki rugsėjo 15 d.
„Galime pasidžiaugti, jog turime visą būtiną įrangą, kad gelbėtų darbas būtų kuo efektyvesnis“, – „Kauno dienai“ – sakė K. Pirožnikas.
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