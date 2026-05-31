Kaune – braškių kainų įvairovė: skirtumas itin didelis

Mažiausiai braškės šią savaitę Kaune kainavo gegužės 27 dieną, trečiadienį. „Dainavos“ turgavietėje kilogramą graikiškų braškių buvo galima nusipirkti už 2,80 euro. Jau minėjau, kad tokia žema kaina buvo tik paskutinę kovo dieną.
Ketvirtadienį Dainavoje, V. Krėvės pr., šalia „Iki“ prekybos centro esančioje palapinėje braškės pardavinėtos po 6,50 euro. Už keliasdešimt metrų stovinčiame kioske kitoje V. Krėvės pr. pusėje braškės kainavo euru mažiau.
Penktadienį „Dainavos“ turguje tik vienoje vietoje braškių kaina neviršijo trijų eurų. Kiti šios turgavietės prekeiviai lietuvių mėgiamas uogas pardavinėjo šiek tiek brangiau.
Tą pačią dieną Žaliakalnio turguje už pigiausias braškes prašė 4,80 euro. Dauguma pardavėjų už graikiškų braškių kilogramą norėjo 5,50 euro, lenkiškų – 6 eurus.
„Vitebsko“ turgelyje, šalia prekybos centro „Iki“, graikiškos braškės kainavo 4 eurus, lenkiškos – 4,50 euro. Kovo 11-osios gatvės kioske, netoli „Dainavos“ turgavietės, už kilogramą braškių reikėjo mokėti 3,50 euro.
Šeštadienį „Dainavos“ turgavietėje visi prekeiviai graikiškas braškes pardavinėjo po 3,40 euro. Kovo 11-osios gatvės kioske jos kainavo 3,30, „Vitebsko“ turgelyje – 4 eurus.
Palapinėje prie pirkinių centro „Savas“ graikiškos braškės kainavo 6 eurus, lenkiškos ir lietuviškos – po 9,99 euro. Šioje vietoje penktadienį siūlyta ir serbiškų braškių už 6,99 euro.
Čečėnijos Nepriklausomybės aikštėje šeštadieniais veikiančiame Ūkininkų turguje vakar lietuviškomis braškėmis prekiauta įspūdinga kaina – po 13 eurų už kilogramą. Nors ir brangu, bet kauniečiai pirko. Dalis žmonių lietuviškas braškes vertina kur kas labiau nei atvežtas iš svetur.
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