Kaune NT mokestis nuo kitų metų mažės, apleistam turtui – didės

Tuo metu apleistam turtui NT mokestis didės iki 5 procentų.
Tokiam savivaldybės administracijos siūlymui bendru sutarimu pritarė antradienį posėdžiaujanti Kauno taryba.
Nuo NT mokesčių keitimo klausimo nusišalino „Vieningo Kauno“ atstovai Šarūnas ir Dainius Matijošaičiai, Viktorija Mačiūnė, Ramunė Bičkauskienė ir konservatorių frakcijoje dirbantis Egidijus Stancikas.
Minimalų tarifą savivaldybė siūlė atsižvelgusi į Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų bei Lietuvos verslo konfederacijos prašymą tarifą sumažinti iki 0,5 proc. ir vėliau jį nuosekliai didinti.
„Verslo atstovai pagrindžia, kad staigus mokesčio padidėjimas neigiamai paveiktų jų galimybes investuoti ir išlaikyti darbo vietas, todėl sprendimas mažinti tarifą yra būtinas siekiant išlaikyti verslo stabilumą ir konkurencingumą“, – aiškina Kauno savivaldybė.
Miesto politikai taip pat pritarė savivaldybės pateiktai pataisai, pagal kurią apleistam NT kitąmet bus taikomas maksimalus 5 proc. tarifas.
Kaip teigiama sprendimo projekto aiškinamajame rašte, komercinio NT vertė Kaune nuo kitų metų vidutiniškai padidės 70–90 proc., todėl dabartiniai 1 proc. ir 0,7 proc. tarifai neproporcingai padidintų mokestinę naštą verslui.
Be to, nuo 2026 metų įsigalios papildoma 0,2 proc. mokesčio dedamoji Gynybos fondui, kuri, anot savivaldybės, dar labiau didins mokestinį krūvį.
Miesto teigimu, sprendimas padės išlaikyti verslo stabilumą ir konkurencingumą, sudarys sąlygas prisitaikyti prie padidėjusių mokestinių verčių ir išvengti didelės naštos, kuri neigiamai paveiktų investicijas ir darbo vietų išlaikymą.
Šiuo metu Kaune taikomas 1 proc. NT mokestinės vertės tarifas, išskyrus kai kurioms parduotuvėms, paslaugų teikėjams Senamiestyje ir Naujamiestyje, viešbučiams, smulkiems ir vidutiniams verslams, kuriems galioja 0,7 proc. tarifas.
Šie mokesčiai paskutinįkart Kaune keisti 2020 metais.
BNS rašė, kad pagal Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymą komerciniam NT nuo kitų metų bus taikomas 0,5–3 proc., apleistam – 1–5 proc. mokestis. Konkrečius jo tarifus nustato savivaldybės.
Naujausi komentarai