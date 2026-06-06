Kaune rengiama Olimpinė diena

Daugiau kaip tris dešimtmečius Lietuvoje rengiama Olimpinė diena kviečia iš arčiau pažinti skirtingas sporto šakas, skatina aktyvų gyvenimo būdą ir dalijasi olimpinėmis vertybėmis – pagarba, draugyste ir tobulėjimu, teigia organizatoriai.
„Olimpinės vertybės augina ne tik sportininkus – jos stiprina visą visuomenę“, – sakė šiemet olimpinę ugnį uždegęs kadenciją baigęs prezidentas Valdas Adamkus.
Olimpinėje dienoje apsilankę kauniečiai ir miesto svečiai galės išmėginti įvairias olimpines sporto šakas ir pabendrauti su Lietuvos olimpiečiais, pasiklausyti pranešimų ir diskusijų sporto, fizinio aktyvumo ir sveikos gyvensenos temomis.
Sporto entuziastų lauks 3x3 krepšinio šeimų turnyras ir kitos užduotys, individualios varžybos bei vaikams skirta simuliacija. Taip pat – plaukimo užduotys „Žalgirio“ baseine ir Olimpinės mylios bėgimas. Bus galima išbandyti ir į 2028-ųjų Los Andželo olimpinių žaidynių programą įtrauktą skvošą.
Veiks 360 arena, kur kauniečių ir miesto svečių lauks parkūro kliūtys bei laimės ratas.
Šventės metu bus galima stebėti Baltijos taurės futbolo rungtynes Lietuva–Latvija, pasiklausyti „Antikvarinių Kašpirovskio dantų“ koncerto.
Šventės tikslas – skatinti aktyvų gyvenimo būdą, skleisti olimpines vertybes, supažindinti su sportu iš arčiau ir padėti atrasti mėgstamą veiklą.
Lietuvoje Olimpinė diena pirmą kartą buvo surengta 1989 metais Vilniuje. 2015 metais ši diena tapo keliaujančia švente ir kaskart aplanko vis kitą šalies miestą.
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