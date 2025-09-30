Kauniečiams duris atveria naujas Šilainių baseinas: erdvėse – SPA zona ir daugiau plaukimo takų

Pasitarnaus kauniečių sveikatai
Antradienį vykusiame atidaryme simboliniam plaukimui startą davęs Kauno meras Visvaldas Matijošaitis neabejoja, kad naujame baseine lankytojų netrūks. Jis priminė, kad miesto investicijos į vandens sportą pasitarnaus kauniečių sveikatai ir sportinėms aukštumoms pasiekti.
„Kaune kyla keturi tiltai. Pagal skaičių neatsilieka ir baseinai. Miestas tiesiog užliejamas naujomis galimybėmis plaukti ir sportuoti. Jau keletą metų veikia „Žalgirio“ baseinas, o dabar durys atveriamos čia, Šilainiuose. Netrukus eilė ateis Panemunės ir Aleksoto baseinams. Miesto garbės reikalas buvo šį baseiną atnaujinti ir prikelti naujam gyvenimui. Tikiu, kad naujos erdvės taps puikiu tramplynu ir būsimiems čempionams“, – vylėsi Kauno meras Visvaldas Matijošaitis.
Anksčiau senajame Šilainių baseine sportininkai turėjo vos keturis plaukimo takelius. Čia plaukė olimpiečiai: Rolandas Gimbutis, Saulius Binevičius, Rimvydas Šalčius, Minvydas Packevičius ir net tituluotoji Rūta Meilutytė.
„Būtent čia prieš daugelį metų nėriau į vandenį ir pradėjau plaukiko karjerą. Stovėdamas naujoje erdvėje jaučiu ne tik džiaugsmą, bet ir didelę atsakomybę, kad šis baseinas kuo geriau tarnautų kauniečiams“, – kalbėjo Kauno plaukimo mokyklos direktorius S. Binevičius.
Atidaryme baseiną pašventinęs vyskupas Saulius Bužauskas lankytojams linkėjo išmokti plaukti, sportuoti, rungtyniauti, patirti bendrystę, atgauti sveikatą ir atnaujinti jėgas.
Tikiu, kad naujos erdvės taps puikiu tramplynu ir būsimiems čempionams.
Padės siekti aukštumų
Antradienį vykusioje šventėje pasirodė vienas didžiausių šalies jaunųjų plaukimo talentų 16-metis Tajus Juška ir olimpietė Kotryna Teterevkova. Parodomąjį plaukimą atlikusios plaukikės teigimu, atnaujintas Šilainių baseinas puikiai pasitarnaus tiek lankytojams, tiek ir jauniesiems sportininkams.
„Daug erdvės, takų, atviri langai, baseinas gilus – patinka ir džiaugiuosi būdama čia. Trumpas baseinas puikiai tinka jauniems sportininkams, lankytojams, norintiems palaikyti fizinę formą. Treniravausi senajame Lazdynų baseine. Tikrai ir plytelės krito, nebuvo tokių sąlygų. Dabar visos sąlygos jauniesiems plaukikams treniruotis“, – tikino olimpietė K. Teterevkova.
Pasak Šilainių baseiną administruojančios Kauno plaukimo mokyklos atstovų, jau dabar ypač didelį poreikį apsilankyti naujose erdvėse išreiškė senjorai. Kompleksu taip pat naudosis šimtai moksleivių ir darželių auklėtinių.
Modernios sistemos
Naujojo statinio Šilainiuose bendrasis plotas padidėjo nuo 1,9 tūkst. iki 2,6 tūkst. kv. m. Čia įrengti aštuoni 25 metrų ilgio, 2 metrų gylio plaukimo takai bei speciali zona mažesniesiems plaukikams. Atnaujintos persirengimo patalpos. SPA zonoje – trys pirtys ir sūkurinės vonios.
Baseine veikia klientų praleidimo ir apmokėjimo sistemos, sukomplektuota administracijos komanda. Taip pat patikrinta, kaip veikia visos naujos technologijos.
Viena jų – skendimo prevencija. Gelbėtojai turės išmaniuosius laikrodžius ir telefonus. Esant skendimo situacijai, gelbėtojai fiksuos, kurioje vietoje reikalinga pagalba.
Naująjį baseiną Šilainiuose projektavo bendrovė „Projektų rengimo centras“ ir architektų komanda „Tiksli forma“. Rangos darbus atliko generalinis rangovas UAB „Verslo“ ir subrangovas UAB „Kaminta“.
Baseinų statymo metai
Jau kitąmet kauniečiai galės išbandyti ir naujutėlaitį baseiną Panemunėje. Dideliu plotu, beveik 4,1 tūkst. kv. m pasižyminčiame vieno aukšto pastate bus įrengti aštuoni 25 metrų ilgio plaukimo takai. Greta jo – 15 metrų ilgio baseinas, skirtas vaikams mokytis plaukti arba įgyti stipresnius įgūdžius.
Be baseinų poilsio ir aktyvaus laisvalaikio erdvėje dar bus masažinė vonia, SPA ir pirčių zona, kuri suteiks galimybę kauniečiams atsipalaiduoti ir atgauti jėgas po darbų ar laisvalaikiu.
Taip pat bus įrengtos persirengimo rūbinės, administracinės patalpos ir medicinos punktas, užtikrinsiantis lankytojų saugumą.
Šis objektas taip pat taps ne tik šeimų, senjorų, bet ir profesionalų bei mėgėjų sportininkų traukos centru.
Eilėje laukia plaukimui skirtos erdvės Aleksote. Čia bus statomas visas sporto kompleksas.
Naujausi komentarai