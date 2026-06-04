 Kauniečių akimirkos – „Kauno dienos“ fotografų nuotraukose

Kauniečių akimirkos – „Kauno dienos“ fotografų nuotraukose

suraskite save!
2026-06-04 15:23 klaipeda.diena.lt inf.

„Kauno dienos“ fotografai kasdien fiksuoja miesto gyvenimą – nuo skubančių praeivių iki jaukių, netikėtų akimirkų įvairiose Kauno vietose.

<span>Kauniečių akimirkos – „Kauno dienos“ fotografų nuotraukose</span>
Kauniečių akimirkos – „Kauno dienos“ fotografų nuotraukose / Edgaro Cickevičiaus nuotr.

„Kauno dienos“ fotografų objektyvuose atsiskleidžia tikrasis miesto pulsas, žmonių emocijos ir kasdienybės grožis.

Kviečiame pasižvalgyti – surasti save, atpažinti pažįstamus veidus ir pasisemti teigiamos nuotaikos!

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