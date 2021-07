Kaunietė grįžo namo be skiepo: vakcinavimo autobusas vėlavo, o tada nusidriekė ilga eilė

Atvyko vėliau nei planuota

Į „Kauno dienos“ redakciją paskambinusi moteris pasakojo, kad ties Savanorių pr. 255 esančia „Hyper Maximos“ parduotuve ji atvyko 11 val., mat buvo iš anksto pranešta, kad nuo to laiko iki 19 val. bus galima be išankstinės registracijos pasiskiepyti nuo COVID-19 infekcijos. Tačiau pamatytas vaizdas gerokai suglumino.

„Jokio autobuso 11 val. nebuvo. Dar iš pradžių pagalvojau, kad ne taip kažką pažiūrėjau ar ne ten pataikiau. Autobusas atvažiavo apie 11.15 val. Apie 11.30 val. jie dar vaikščiojo aplink kažką junginėjosi tik tuo metu pradėjo kažką pildyti, kažkoks chaosas. Tai jei parašyta, kad skiepija nuo 11 valandos, tai turėtų tokiu metu jau būti pasiruošę, žmonės juk planuojasi savo laiką“, – pasipiktinimo neslėpė į redakciją paskambinusi kaunietė.

Vilmanto Raupelio nuotr.

Nusprendė eilėje nelaukti

Ji tikino, kad eilėje prie skiepų žmonės stovi ir po vieną, ir keliese, tad nėra aišku, kiek reikėtų laukti. Šįsyk moteris nusprendė eilėje nestovėti ir be skiepo išėjo namo.

Tikrai poros valandų nestovėsiu ir nekaisiu ant saulės. Man bloga nuo tų eilių.

„Eilė labai didelė, per pusę „Maximos“ užsiraitė. Matyt, kad atėjo ir patys darbuotojai skiepytis, bet juk galėtų pati „Maxima“ išsikviesti autobusą, kad jos darbuotojus paskiepytų, o dabar visi bendrai laukia. Vis buvo sakoma, kad eilių nėra, ateikite ir skiepykitės, bet aš negaliu tiek ilgai laukti. Tikrai poros valandų nestovėsiu ir nekaisiu ant saulės. Man bloga nuo tų eilių“, – teigė kaunietė.

Visgi nereikėtų stebėtis, jog ties mobiliais vakcinavimo centrais tam tikru metu nusidriekia eilės, mat autobusuose žmonės skiepijami be išankstinės registracijos, tad ateina tada, kada jiems patogu, o prieš pietus dažnas atranda laisvo laiko ir ateina skiepytis. Vėliau paprastai žmonių srautai prasisklaido.

Vilmanto Raupelio nuotr.

Autobusas sugedo

Kauno miesto poliklinikos atstovai patvirtino, kad ketvirtadienį skiepų autobusas iš tiesų šiek tiek vėlavo atvykti prie „Hyper Maximos“. Tačiau toks atejis buvo vienkartinis dėl autobuso gedimo.

„Taip, šiandien autobusas vėlavo atvažiuoti prie „Hyper Maximos“, kadangi buvo autobuso techninis gedimas. 11 val. autobusas pajudėjo iš Kauno autobusų parko ir 11.20 val. Kauno miesto poliklinikos komanda pradėjo darbą. Tai nenumatytos aplinkybės, atsiprašome už nepatogumus. Žmonės, laukiantys eilėje, apie tai buvo informuoti“, – portalui kauno.diena.lt nurodė Kauno poliklinikos vyriausioji komunikacijos specialistė Renata Puodžiukienė.

Ji teigė, kad prie vakcinacijos autobuso neregistruotų pacientų eilė dažniausiai susidaro darbo pradžioje. Tačiau, kokia eilė bus, negalima prognozuoti, nes žmonės patys sprendžia, kur ir kada jiems patogu ateiti skiepytis.

„Eilės ilgio prognozuoti negalime, todėl prašome ir rekomenduojame registruotis skiepui į Vakcinacijos centrą (http://www.koronastop.lt/ arba tel. 1808) adresu Kovo 11-osios g. 26, Kaunas ir gauti paslaugą numatytu laiku. Taip pat atkreipiame dėmesį, kad Vakcinacijos centre (Kovo 11-osios g. 26, Kaunas) galima vakcinuotis ir be registracijos kiekvieną darbo dieną nuo 15 iki 19.30 val.“, – apie alternatyvą gauti skiepus be eilės priminė poliklinikos atstovė.

Jai antrino ir Kauno miesto savivaldybės administracijos Sveikatos apsaugos skyriaus vedėja Milda Labašauskaitė.

„Dažniausiai didžiausios eilės nusidriekia pirmąją skiepų autobuso darbo valandą – atvažiavus mūsų laukia kelios dešimtys žmonių. Tokia tendencija mus labai džiugina, tačiau norime patikinti, kad pasiskiepyti suspės visi norintys“, – komentavo savivaldybės atstovė.

Galime pasidžiaugti, kad tokia skiepijimo paslauga autobuse populiarėja, tai ypač pasijautė šią savaitę.

„Galime pasidžiaugti, kad tokia skiepijimo paslauga autobuse populiarėja, tai ypač pasijautė šią savaitę, kai atvyksta pasiskiepyti beveik dvigubai daugiau žmonių nei įprastai. Pavyzdžiui, trečiadienį prie Kauno „Akropolio“ Vakcinacijos autobuse buvo paskiepyta 255 asmenys. Ankstesnėmis savaitės dienomis vidutiniškai per dieną vakcinacijos autobuse pasiskiepydavo apie 130 žmonių. Pastebėta, kad šią savaitę daugiau žmonių vakcinuojasi ne tik autobuse, bet ir Vakcinacijos centre“, – apie tai, kad skiepytis mobiliuosiuose skiepų autobusuose darosi vis populiariau, pridūrė R.Puodžiukienė.

Šią savaitę pastebime augantį susidomėjimą tiek iš pavienių gyventojų, tiek iš verslo atstovų. Taip pat daugėja asmenų, kurie atvyksta pasiskiepyti į Ledo rūmus.

Vilmanto Raupelio nuotr.

Kur sustos skiepų autobusas?

Portalas kauno.diena.lt primena, kad mobilūs vakcinavimo autobusai visus norinčius pasiskiepyti priima vos ne visą dieną. Priklausomai nuo stotelės ir toje vietoje besilankančių žmonių srautus, parenkamas ir laikas. Štai ketvirtadienį ties „Hyper Maxima“ iki 19 val. žmonės skiepijami

„Vaxzevria“ („AstraZeneca“) ir „Comirnaty“ („Pfizer-BioNTech“) vakcinomis. Atėjus skiepams būtina turėti asmens dokumentą.

Liepos 23 dieną skiepų autobusas 11-19 val. žmones vakcinuos ties „Mega“., liepos 24 dieną – 9-15 val. ties prekybos miesteliu „Urmas“. Liepos 25 dieną nuo 9 iki 13 val. pasiskiepyti bus galima Rotušės aikštėje.

Be to, norintys pasiskiepyti be išankstinės registracijos, tai gali padaryti ir pagrindiniame vakcinavimo centre, kuris įsikūręs Kauno ledo rūmuose (Kovo 11-osios g. 26). Nuo 15 valandos iki 19.30 val. į šį vakcinavimo centrą taip pat gali ateiti visi be registracijos ir gauti norimą vakciną.