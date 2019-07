Kaunietis: duobių mieste pilna, bet tvarkyti nėra kam

Ilgai nesutvarko

Kauniečiai nuolat dalijasi informacija apie miesto gatvėje atsiveriančias įgriuvas. Akivaizdu, kad šiemet įgriuvų mieste – kaip niekad daug ir greičiausiai artimiausiu metu jų atsiras dar daugiau. "Įvairiose, net naujai sutvarkytose gatvėse – prie šulinių apstu įvairiausių įdubimų. Tik laiko klausimas, kada atsivers naujos įgriuvos", – piktinosi vairuotojas Saulius.

Miestiečius piktina ir įgriuvų tvarkymo terminai. Kai kuriose vietose jos netvarkomos ne vieną savaitę.

"Kauno diena" skelbė, kad įgriuvos atsiveria net ir naujai išasfaltuotose gatvėse. Štai po praūžusios audros didelė įgriuva atsivėrė Zanavykų ir Kapsų gatvių sankryžoje. Maždaug pusantro metro duobė žiojosi kelias dienas, ją iš visų pusių apdėliojo ženklais. Tiesa, gana greitai sutvarkė.

Tačiau kitose Kauno gatvėse atsivėrusios įgriuvos dar net nesulaukė savo eilės, kada bus užlopytos. Kauniečiai pastebi, kad Aušros gatvėje jau kelias savaites niekas nevyksta, todėl vairuotojams tenka laviruoti tarp duobių, vidury gatvės pastatytų kelio ženklų ir kitų eisme dalyvaujančių automobilių. Šioje gatvėje duobės tiesiog užpiltos skalda.

V.Putvinskio, Dzūkų, Maironio gatvėse įgriuvos prie šulinių – menkesnės, tačiau tokių darinių anksčiau pasitaikydavo itin retai, o pastaruoju metu jų kaip reikiant užderėjo. A.Mickevičiaus gatvėje kauniečiai taip pat laukia, kada ties šuliniais atsivers kelio dangos plyšiai.

"Duobių mieste pilna, bet tvarkyti nėra kam. Ir taip mieste gatvės uždarytos, todėl kitur yra intensyvesnis eismas, bet ir mažesnėse gatvėse negali normaliai važiuoti, nes vairuotojai priversti laviruoti. Dzūkų gatvėje iš viso yra vietų, kur važiuoti tuoj taps neįmanoma, nes vienoje juostoje stovi sustatyti automobiliai, kitoje – duobė, kuri nuolat plečiasi", – piktinosi į redakciją parašęs kaunietis.

Tiesa, praėjusios savaitės pabaigoje įgriuva Dzūkų gatvėje pagaliau bent buvo užpilta skalda.

Kas kaltas?

Kauniečiai spėlioja, dėl ko atsiranda įgriuvos. Vieni kaltina gatves tvarkiusius darbininkus, kurie galbūt pagailėjo kokybiškų medžiagų. Kiti baksnoja į "Kauno vandenis", nes pastaraisiais metais užkliuvo ne vienas atvejis, kai tik naujai sutvarkytą gatvę vėl teko iškasti, nes "Kauno vandenys" pradėjo keisti vamzdynus.

Netyla kalbos, kad įgriuvos atsiranda ne tik dėl to, jog "Kauno vandenys" naujai iškasa gatves, bet ir dėl to, kad naudoja tokią techniką, kuri aukštu slėgiu valo vamzdynų sistemą. Kai kurie tvirtina, kad būtent per didelis slėgis tarsi butelio kamštis iššauna į viršų ir pramuša skyles.

Pačių savivaldybės valdininkų pozicija keičiasi. Iš pradžių jie kaltę vertė orams. Miesto atstovai svarstė, kad įgriuvos atsirado dėl ypač karštų orų, alinusių Kauną kelias savaites bei vėliau prapliupusio gausaus lietaus. Vėliau sutikta, kad įgriuvos galėjo atsirasti dėl "Kauno vandenų" vykdytų darbų.

"Prieš keletą metų pradėjus intensyviai tvarkyti apleistas miesto gatves, požeminių komunikacijų savininkai vykdė profilaktines apžiūras, tvarkė blogiausias vietas. Tačiau po smarkesnių liūčių nuotekų tinkluose padidėja vandens kiekiai, slėgiai, kurie ir esant nedideliam defektui per ilgesnį ar trumpesnį laiką padaro žalos, tuomet išplaunamas gruntas ir asfaltas įsmenga. Tokiais atvejais iš bendrovės "Kauno vandenys" reikalaujame operatyvaus reagavimo: pašalinti defektus, imtis prevencinių veiksmų. Pvz., užsandarinti šulinių liukus, prie kurių neretai ir atsiveria įgriuvos", – dabar aiškino Miesto tvarkymo skyriaus vedėjas Aloyzas Pakalniškis.

"Bendrovės "Kauno vandenys" turimi automobiliai su hidrodinaminėmis sistemomis naudojami ilgą laiką. Jais atliekant praplovimo darbus yra labai maža tikimybė, kad dėl aukšto slėgio gatvių dangose atsiveria duobės. Duobių atsiradimą gali lemti skirtingos priežastys: oro temperatūra, asfalto dangos ir po juo esančio grunto kokybė, vandentiekio, nuotekų tinklų, šiluminių trasų avarijos", – kalbas, kad įgriuvas sukelia sistemos valymo darbai, paneigti bandė "Kauno vandenų" technikos direktorius Dainius Gudavičius.

Sako, kad nedaugėja

Pasak miesto savivaldybės atstovų, įgriuvų Kauno gatvėse atsiveria panašiai kaip ir ankstesniais metais. Miestas prašo gyventojų kantrybės, nes pirmiausia tvakomos įgriuvos tose vietose, kur važiuoja viešasis transportas, o vėliau – ir mažesnėse gatvėse.

"Iš tiesų atsivėrusių įgriuvų skaičius nėra didesnis nei ankstesniais metais, tai nėra išskirtinis atvejis. Tiesiog mieste daug daugiau sutvarkytų gatvių, tad atsivėrusi įgriuva naujoje gatvėje sukelia didesnę visuomenės reakciją", – sakė A.Pakalniškis.

"Įgriuvos pirmiausia yra tvarkomos pagrindinėse miesto gatvėse, kuriomis važiuoja viešasis transportas, vyksta intensyvus eismas. Vėliau įgriuvos tvarkomos ir mažesnėse gatvelėse. Dar kartą paraginsime bendrovę "Kauno vandenys" kuo greičiau sutvarkyti problemines vietas", – Miesto tvarkymo skyriaus vedėjas pažadėjo, kad pasistengs paspartinti įgriuvų taisymo terminus.