„Kauno dieną“ – nuo pirmo iki paskutinio puslapio

Kasdien – po ranka
Kauno bokso federacijos (KBF) prezidentas, žinomas verslininkas ir mecenatas R. Rutkauskas pirmąkart miesto dienraštį atsivertė prieš 43-ejus metus.
„Grįžau į Lietuvą iš Simferopolio, įsikūriau Kaune, pradėjau dirbti. Tuomet skaičiau „Kauno tiesą“. Vėliau, kai ėmiausi savo verslo, beveik tuo pat metu miesto dienraštis buvo išleistas nauju vardu – tapo „Kauno diena“. Prenumeravau iškart kelis egzempliorius – darbo kolektyvui ir sau į namus. Nebuvo metų, kad nepratęsčiau prenumeratos, nes taip – patogiau, dienraštis kasdien – po ranka“, – sakė R. Rutkauskas.
KBF prezidentas – daugkartinis Lietuvos bokso čempionato prizininkas, vienintelis lietuvis, laimėjęs legendinio Nikolajaus Koroliovo turnyrą.
Tai, kad „Kauno diena“ – vis dar įprastai kasdienė, ant popieriaus, mano akimis, fenomenalu.
Boksas ir krepšinis
R. Rutkauskas dvi kadencijas, iki 2012-ųjų, vadovavo Lietuvos bokso federacijai, o šiemet Kaune suorganizuotas tradicinis tarptautinis Algirdo Šociko turnyras jam buvo jau 28-asis.
„Kartą per varžybas Ukrainoje sutikau su Lietuvos rinktine atvykusį A. Šociką. Įsikalbėjome ir jis pasiūlė grįžti į tėvynę, į Kauną, kur tuo metu boksas buvo viena populiariausių sporto šakų, – papasakojo R. Rutkauskas. – A. Šociko dėka man pavyko išvengti sovietinės karo tarnybos Afganistane ir priverstinio siuntimo likviduoti Černobylio atominės elektrinės avariją.“
KBF prezidentas, skaitydamas „Kauno dieną“, pirmiausia ieško miesto gyvenimo naujienų, aktualijų, reportažų, rašinių apie kauniečius, kultūros ir, žinoma, sporto įvykius.
„Mano prioritetai – boksas ir krepšinis. Itin džiugu, kad miesto dienraštis ir gilias tradicijas turintis Kauno boksas bei jo bendruomenė, svarbiausi renginiai – neatsiejami: jau keli dešimtmečiai „Kauno diena“ – tarp pagrindinių A. Šociko turnyro informacinių rėmėjų“, – sakė R. Rutkauskas.
2024-aisiais už A. Šociko turnyro ir nacionalinio bokso čempionato surengimą KBF buvo pripažinta geriausia renginių organizatore.
Spaudos fenomenas
R. Rutkauskas nuo 2011-ųjų skiria tikslinę stipendiją Lietuvos sporto universiteto treniravimo sistemų bokso specializantams, remia Pažaislio muzikos festivalį, Kauno muzikinį teatrą.
Tad neatsitiktinai nepraleidžia nė vieno „Kauno dienos“ priedo „Santaka“, taip pat „Kauno rajono dienos“.
„Man patinka dienraščio objektyvumas, santūrumas, platus temų spektras. Manau, kad sprendimas neapmokestinti portalo turinio – socialiai teisingas“, – svarstė pašnekovas.
Anksčiau R. Rutkauskas prenumeravo ir kitus šalies dienraščius, tačiau, pastariesiems gerokai sumažinus periodiškumą, skaito juos internete.
„Tai, kad „Kauno diena“ – vis dar įprastai kasdienė, ant popieriaus, mano akimis – fenomenalu“, – teigė KBF prezidentas.
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