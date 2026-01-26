Iš Kauno kelininkų – svarbi informacija vairuotojams ir pėstiesiems

„Į besikeičiančias oro sąlygas reaguojama operatyviai – specialioji technika dirba be pertraukų, taip pat nuolat budime miesto gatvėse, tikrinant faktinę kelio dangos būklę“, – detalizuojama socialiniame tinkle.
Kaip teigiama, nuo 10 val. pradėtas pagrindinių miesto gatvių ir šaligatvių barstymas šlapiu druskos mišiniu, o nuo 14 val. darbai išplėsti ir papildomose miesto gatvėse. Šiuo metu dauguma gatvių dangų yra šlapios nuo druskos mišinio ir neslidžios. Vis dėlto, dėl galimos lijundros, situacija ir toliau stebima atidžiai, išlaikant padidintą budrumą.
„Ypatingas dėmesys skiriamas miesto įkalnėms, kuriuose esant sudėtingoms oro sąlygoms kyla didžiausia eismo saugumo rizika. Tęsiantis sudėtingoms oro sąlygoms, šiose vietose bus nuolat budinti technika, siekiant užtikrinti sklandų transporto priemonių judėjimą ir eismo saugumą. Barstymo darbai vykdomi nepertraukiamai, ypatingą dėmesį skiriant tiltams ir viadukams. Šiuo metu mieste dirba aštuoniolika specialiosios technikos vienetų ir šešiolika traktorių su barstymo įranga“, – vardijo bendrovės atstovai.
Pasak jų, darbai organizuojami pagal nustatytus prioritetus – pirmiausia užtikrinama pagrindinių miesto gatvių, viešojo transporto maršrutų, miesto centro ir intensyviausiai naudojamų pėsčiųjų zonų priežiūra.
„Vairuotojus raginame neprarasti budrumo, pasirinkti saugų greitį, laikytis didesnio atstumo tarp transporto priemonių. Esant galimybei, rekomenduojame rinktis viešąjį transportą ar atidėti nebūtinas keliones. Pėsčiuosius prašome elgtis atsargiai, rinktis tinkamą avalynę ir būti dėmesingiems. Situacija mieste valdoma, nuolat stebima ir esant poreikiui, darbai bus koreguojami atsižvelgiant į realias oro bei eismo sąlygas“, – akcentavo „Kauno švara“.
Naujausi komentarai