Kauno liberalai miesto meru siūlo parlamentarą Simoną Kairį

Toks sprendimas priimtas trečiadienį vykstančiame partijos Kauno miesto skyriaus visuotiniame susirinkime.
Kauno liberalai rinkosi iš penkių kandidatų, be S. Kairio dar keltos verslininko Mindaugo Gyvio, eksparlamentaro Mariaus Matijošaičio, buvusio Kauno miesto mero ir vicemero Rimanto Mikaičio bei partijos miesto skyriaus pirmininko Sigito Šliažo kandidatūros.
Pastarieji prieš galutinį sprendimą savo kandidatūras atsiėmė.
S. Kairys į Seimą išrinktas Kauno Centro-Žaliakalnio vienmandatėje apygardoje, joje jis, surinkęs daugiau nei 54 proc. rinkėjų palaikymą, įveikė tuometį konservatorių pirmininką Gabrielių Landsbergį.
Pristatydamas savo kandidatūrą politikas kalbėjo apie būtinybę keisti miesto valdymo kultūrą, stiprinti sprendimų skaidrumą ir daugiau sprendimų priėmimo galių suteikti gyventojams.
„Kauniečiai visada garsėja savo išdidumu ir racionalumu. Pastarosios (Kauno miesto mero – BNS) Visvaldo Matijošaičio kadencijos įvykiai, neūkiški sprendimai, neskaidrios sklypų istorijos turėjo, jei ne įžeisti, užgauti, tai bent vis garsiau kelti klausimą, ar viskas čia tvarkoje?“ – sakė S. Kairys.
„Laikas perkelti sprendimų priėmimą iš mero kabineto į demokratiškas piliečių dirbtuves, įdiegti skaidrumo standartą, tam panaudojant dirbtinio intelekto įrankius, bei grąžinti pagarbą faktams ir duomenims, o ne mero nuomonei“, – teigė kandidatas.
Tarp kitų prioritetų S. Kairys išskyrė švietimą, jaunimo įsitraukimą į miesto valdymą, renovacijos spartinimą ir susisiekimo problemų sprendimą.
„Švietimas taps visų mieste vyksiančių pokyčių ašimi, o jaunimui pasiūlysime dalyvaujamąjį biudžetą. Privalome spartinti renovacijos procesus, pabrėždami kompleksiškumą ir saugumą, bei spręsti tikrąsias transporto problemas, o ne orientuotis į tiltų statybą“, – sakė jis.
Susirinkime liberalai taip pat reitingavo kandidatų į Kauno miesto savivaldybės tarybą sąrašą.
Kaip rašė BNS, praėjusiuose savivaldos rinkimuose Liberalų sąjūdis Kaune surinko 3,52 proc. balsų ir mandatų savivaldybės taryboje neiškovojo, partijos kandidatė į mero pareigas Nijolė Putrienė gavo 2,89 proc. balsų ir liko penkta.
Tiesioginiai merų ir savivaldybių tarybų narių rinkimai vyks kitų metų kovo 7 dieną.
Apie savo ketinimus siekti Kauno miesto mero posto jau yra paskelbęs dabartinis miesto vadovas V. Matijošaitis, konservatoriai kelia visuomenininką, verslininką Šarūną Jasiukevičių, socialdemokratai – parlamentarą Audrių Radvilavičių, Laisvės ir Lietuvos žaliųjų partijos – pastarosios politinės jėgos lyderę Ievą Budraitę.
(be temos)