Kauno ligoninė vėl didina COVID-19 lovų skaičių, bet mažina kitas paslaugas

„Šiuo metu intensyviai darbuojamės formuojant komandas, dirbsiančios su COVID-19 pacientais, kurių turėsime priimti daugiau nei iki šiol. Deja, tai kainuos dviejų skyrių darbo stabdymą Laisvės alėjos padalinyje“, – sakė LSMU Kauno ligoninės generalinis direktorius prof. Albinas Naudžiūnas.

30 papildomų lovų Josvainių g. 2 numatyta Geriatrijos skyriaus patalpose. Ten geriatrijos paslaugos sustabdytos jau anksčiau dėl to, kad augant COVID-19 pacientų skaičiui ėmė trūkti personalo Infekcinių ligų skyriuje. Dar 15 lovų skiriama Psichosomatiniame skyriuje Hipodromo g. padalinyje.

Miesto centre esančiame padalinyje liks tik stacionarios ortopedijos traumatologijos paslaugos ir teikiama skubi traumatologijos punkto pagalba. Neurologijos ir Vidaus ligų skyrių kolektyvas dirbs Josvainių g. 2 padalinyje su COVID-19 ligoniais.

Josvainių g. 2 rudenį laikinai sustabdyta ir kitų terapinių padalinių veikla, kai užsipildžius Infekcinių ligų korpusui reikėjo paskirti papildomą pusšimtį lovų COVID-19 pacientams. Pasikeitė ir Chirurgijos bei Urologijos skyrių specifika - ten dirbantys chirurgai ir urologai dabar teikia pagalbą operuotiniems COVID-19 ligoniams.

LSMU Kauno ligoninės nuotr.

Šiuo metu Josvainių g. 2 ir Baltijos g. 120 įprastą darbą tęsia jau tik Akušerijos ginekologijos skyrius bei suaugusių ir vaikų konsultacinės poliklinikos.

LSMU Kauno ligoninėje šiuo metu gydomi 209 COVID-19 ligoniai, dar porą dešimčių kituose padaliniuose. Daugiau kaip pusei reikia deguonies terapijos, 12 guli Intensyvios terapijos ir reanimacijos skyriuje, iš jų 8 reikia dirbtinės plaučių ventiliacijos.

Šiuo metu COVID-19 serga 223 ligoninės darbuotojai. Nors iš viso įvairiuose padaliniuose Kauno mieste ir rajone dirba apie 3 tūkst. medicininių ir nemedicininių darbuotojų – be gydytojų, slaugos bei pagalbinio personalo, ligoninės veiklą užtikrina ir maisto paruošimo, transporto, ūkio dalies ir kt. specialistai. Be to, ne visi jie darbuojasi visu etatu, taip pat įstaigoje būtina užtikrinti nenutrūkstama darbą visą parą visomis savaitės dienomis. Taip pat ligoninė per savo istoriją neturėjo tiek daug sunkių ligonių, kurių gydymas ir priežiūra reikalauja ypač intensyvaus darbo. Todėl kiekvieno darbuotojo susirgimas yra galvosūkis sudarant darbo ir būtino poilsio grafikus.