Kauno rajono daugiabučių namų kiemų tvarkymui – milijonas eurų

Parama tvarkyti
Jau ne pirmus metus Kauno rajono savivaldybė kviečia gyventojus tvarkyti savo daugiabučių namų kiemus. Per specialią programą savivaldybė prisideda prie darbų kainos ir gali padengti nuo 50 iki 100 proc. išlaidų, tad tikrai verta pasinaudoti proga ir pagražinti daugiabučius namus supančius kiemus.
„Ši programa yra labai svarbi, nes ji tiesiogiai gerina žmonių kasdienę gyvenamąją aplinką. Daugiabučių kiemai yra erdvė, kurioje gyventojai praleidžia daug laiko: čia žaidžia vaikai, laiką leidžia senjorai, yra statomi automobiliai, vyksta bendruomeninis gyvenimas. Tvarkingi kiemai suteikia didesnį saugumo jausmą, patogesnį judėjimą, didesnį gyvenimo komfortą ir atrodo estetiškai“, – Kelių ir transporto skyriaus vedėjas Paulius Keras ragina daugiabučių namų bendrijas ir administratorius aktyviau naudotis šia galimybe.
Be to, tokie projektai prisideda ir prie bendruomeniškumo stiprinimo, taip pat gyvenamojo turto vertės didinimo. Svarbu ir tai, kad programa skatina pačių gyventojų iniciatyvas – žmonės kartu sprendžia, kokios infrastruktūros jų kiemuose labiausiai reikia ir vėliau gali džiaugtis pasiektu bendru rezultatu.
„Daugeliui bendrijų vien savo lėšomis įgyvendinti tokius projektus būtų sudėtinga, todėl programa leidžia greičiau ir efektyviau spręsti ilgalaikes infrastruktūros problemas. Įgyvendinus projektus, kiemai tampa modernesni – atsiranda daugiau tvarkingų automobilių stovėjimo vietų, pagerėja susisiekimas“, – pridūrė P. Keras.
Finansavimo sąlygos
Minėta Kauno rajono savivaldybės daugiabučių namų kiemų tvarkymo programa skirta gerinti gyvenimo kokybę. Kartu su gyventojais sudaromos galimybės atnaujinti kiemų infrastruktūrą ir spręsti per daug metų susikaupusias problemas.
„Į programą gali kreiptis daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojai – bendrijos, administratoriai arba jungtinės veiklos sutartimi įgalioti atstovai. Pagal programą gali būti finansuojamas daugiabučių kiemų sutvarkymas remontuojant, rekonstruojant ar įrengiant kiemų dangą ir automobilių stovėjimo aikšteles“, – programos akcentus dėliojo Kelių ir transporto skyriaus vedėjas.
Jis aiškino, kad Kauno rajono savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojama nuo 50 iki 100 proc. kiemo tvarkymo darbų sumos. Daugiabučio namo valdytojo skiriama finansavimo dalis – vienas iš projektų atrankos kriterijų.
„Kuo didesne dalimi gyventojai prisideda prie darbų finansavimo, tuo didesnė tikimybė, kad projektas bus finansuojamas programos lėšomis. Sprendžiant dėl finansavimo daugiabučiui skyrimo komisija taip pat vertina ir kitus kriterijus, tokius kaip daugiabučio namo dydis, dalyvavimas daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje, taip pat ar ta pačia įvaža naudojasi ir kitų daugiabučių namų gyventojai“, – kriterijus vardijo P. Keras.
Finansavimui gauti taikomos trys pagrindinės sąlygos: daugiabutis turi būti pastatytas 1994 m. arba anksčiau, namo valdytojas žemės sklypą turi valdyti nuosavybės arba nuomos pagrindais, o tvarkymo darbams turi pritarti daugiau nei pusė butų ar kitų patalpų savininkų. Jei daugiabutis namas atitinka kriterijus, pasinaudojus Kauno rajono savivaldybės finansavimu galima susitvarkyti įvažas, automobilių stovėjimo vietas ar kitą kiemų infrastruktūrą.
Kai tik programa startavo, biudžete buvo numatyta kiek daugiau nei 0,5 mln. eurų, o šiemet skirta dvigubai daugiau – 1 mln. eurų.
Esama būklė
Kauno rajone sutvarkoma vis daugiau daugiabučių namų kiemų, tačiau vis dar yra probleminių vietų, kurios galėtų būti sutvarkytos, jei gyventojai rastų bendrą sutarimą ir kreiptųsi į Savivaldybę gauti finansavimą norimiems darbams atlikti.
Pastebima, kad dažniausiai gyventojai kreipiasi dėl bazinės infrastruktūros problemų – duobėtų įvažų, nusidėvėjusio asfalto, automobilių stovėjimo vietų trūkumo, tad pasinaudojus Savivaldybės parama, galima ir toliau gerinti kiemų būklę ir taip išvengti traumų einant nusidėvėjusiais takais iki namų, ar automobilių remonto, kai tenka laviruoti per duobėtas įvažas.
„Situacija Kauno rajone palaipsniui gerėja, tačiau dalis daugiabučių kiemų vis dar susiduria su ilgus metus nespręstomis problemomis. Daug infrastruktūros buvo įrengta prieš kelis dešimtmečius ir šiandien jau nebeatitinka nei techninių reikalavimų, nei šiuolaikinių gyventojų poreikių. Dažnai matome suskilusias dangas, nepakankamą automobilių stovėjimo vietų skaičių. Todėl tokios programos poreikis išlieka labai aktualus“, – pažymėjo P. Keras.
Augantis finansavimas
Daugiabučių gyvenamųjų namų kiemų tvarkymo programa patvirtinta 2022 m. Per šį laikotarpį jau sutvarkyti 67 daugiabučių namų kiemai, o jų tvarkymui iš Kauno rajono savivaldybės biudžeto panaudota 3,815 mln. eurų.
Kasmet šiai programai skiriama lėšų suma auga. Kai tik programa startavo, biudžete buvo numatyta kiek daugiau nei 0,5 mln. eurų, o šiemet skirta dvigubai daugiau – 1 mln. eurų. Pernai iš Kauno rajono savivaldybės programai finansuoti buvo panaudota 948 tūkst. eurų suma. Už šias lėšas sutvarkyta penkiolika daugiabučių namų kiemų.
„Šiemet sulaukėme 23 daugiabučių namų bendrijų prašymų. Tai rodo, kad gyventojai mato programos naudą ir vis aktyviau imasi iniciatyvos tvarkyti savo gyvenamąją aplinką. Pagal šiųmetę programą daugiausia daugiabučių kiemų bus tvarkoma Garliavos seniūnijoje“, – nurodė Kelių ir transporto skyriaus vedėjas.
2026 m. bus sutvarkyti šie Kauno rajono daugiabučių namų kiemai:
1. Vilniaus g. 7, Karmėlavos II k., Karmėlavos sen.
2. S. Lozoraičio g. 3A, Garliava, Garliavos sen.
3. Pažangos g. 23, Garliava, Garliavos sen.
4. Vasario 16-osios g. 13, Teleičių k., Garliavos apyl. sen.
5. Marijampolės g. 4, Garliava, Garliavos sen.
6. Vytauto g. 139, Garliava, Garliavos sen.
7. DNSB „Namai“ Gedimino g. 27, Garliava, Garliavos sen.
8. Ledos g. 4, Užliedžių k., Užliedžių sen.
9. Alytaus g. 14, Mastaičių k., Alšėnų sen.
10. DNSB „Gluosnis-3" Pilėnų g. 6, Akademija, Akademijos sen.
11. Vasario 16-osios g. 11, Teleičių k., Garliavos apyl. sen.
12. DNSB „Girionys-8“ Liepų g. 8, Girionys, Samylų sen.
13. DNSB „Instituto 7A“ Instituto g. 7, Raudondvario k., Raudondvario sen.
14. DNSB „Topolių g. 5“ Topolių g. 5, Karmėlavos II k., Karmėlavos sen.
15. DNSB „Jazminas“ Mokyklos g. 9, Lapių mstl., Lapių sen.
16. Alytaus g. 12, Mastaičių k., Alšėnų sen.
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