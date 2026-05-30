Kauno rajono ir Marineo draugystę stiprina nauji projektai

Mero Valerijaus Makūno vadovaujamą delegaciją priėmė ilgametis Marineo meras Francesco Ribaudo ir vicemeras Carlo Greco. Marineo savivaldybės taryboje V. Makūnas pristatė Kauno rajoną kaip vieną sparčiausiai augančių Lietuvos savivaldybių, nuosekliai investuojančią į švietimą, kultūrą, infrastruktūrą ir stiprias bendruomenes. Susitikimų metu daug dėmesio skirta tolesnėms bendradarbiavimo kryptims kultūros, švietimo, turizmo ir jaunimo iniciatyvų srityse.
Aukšta muzikine kultūra ir giliomis tradicijomis garsėjantys siciliečiai pasiūlė Kauno rajone surengti unikalių senovinių instrumentų dirbtuves ir drauge organizuoti kitus kultūros projektus. Taip pat aptartos galimybės dalyvauti „Erasmus+“ programose, skatinti jaunimo mainus ir stiprinti bendradarbiavimą tarp kultūros ir švietimo įstaigų.
Vizito metu daug dėmesio skirta ir šiandien ypač aktualiems saugumo klausimams. Kauno rajono delegacija lankėsi vietos viešojo saugumo institucijose, domėjosi civilinės saugos organizavimu, ekstremalių situacijų valdymu ir savivaldybių pasirengimu krizėms. Diskutuota, kaip vietos valdžia gali prisidėti prie bendruomenių atsparumo stiprinimo ir gyventojų saugumo užtikrinimo geopolitinių iššūkių akivaizdoje.
Svarbiu vizito akcentu tapo susitikimas su Lietuvos Respublikos garbės konsulu Palerme Alessandro Palmigiano. Delegacija taip pat lankėsi projektų valdymo agentūroje DEHUB Palerme, kur aptartos tarptautinių projektų gairės, būsimos bendradarbiavimo galimybės kultūros, švietimo ir bendruomeninių iniciatyvų srityse bei pasirengimas naujoms ES programoms.
Pasak V. Makūno, šis vizitas tapo svarbiu žingsniu atnaujinant prieš daugiau nei dešimtmetį užsimezgusią partnerystę tarp Kauno rajono ir Marineo. „Šis miestas turi turtingą istoriją, išskirtines tradicijas ir vertingos patirties vietos savivaldos srityje. Tikiu, kad nauji projektai ir bendros iniciatyvos atneš naudos abiem bendruomenėms“, – kalbėjo meras.
Marineo įsikūręs vos 20 km į pietus nuo Palermo. Miestas garsėja įspūdinga gamtos panorama, viduramžių istorija, archeologiniu paveldu, giliomis religinėmis ir kultūrinėmis tradicijomis. Virš miesto iškilusi didinga La Rocca uola, o netoliese plyti garsusis Bosco della Ficuzza gamtos rezervatas su karališkąja medžioklės rezidencija.
Per šv. Kalėdas miesto pilyje ir jos aikštėje rengiama įspūdinga gyva viduramžių prakartėlė, o vasarą Marineo alsuoja kultūra – čia vyksta tarptautiniai poezijos ir kitų meno sričių festivaliai.
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