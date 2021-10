Kauno rajono skiepų autobusas baigia darbą

„Orai jau vėsta, be to, nuo spalio 4 d. žmonės pasiskiepyti gali poliklinikose, per savo šeimos gydytojus. Manome, kad skiepų autobusas savo darbą jau padarė, nes vakcinavome tuos gyventojus, kurie gyvena nutolusiuose kaimuose ir neturėjo galimybės atvykti į vakcinavimo centrus“, – sakė Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Mantas Rikteris.

Pirmasis Kauno rajono mobilus vakcinavimo centras ant ratų startavo birželį, tuomet po seniūnijas važinėjo mažas skiepų autobusas. Didysis autobusas darbą pradėjo rugpjūčio mėn. „Per šį laikotarpį skiepų autobusuose buvo paskiepyta šiek tiek daugiau nei 2 tūkst. pakaunės gyventojų“, – įvardijo M. Rikteris.

Kauno rajono savivaldybė ragina gyventojus pasinaudoti galimybe ir kitą savaitę pasiskiepyti arti savo namų.

Kauno rajono skiepų autobuso maršrutas spalio 12–14 dienomis

Spalio 12 nuo 11 iki 11.30 val. Instituto g. 1A, Raudondvaris (prie kultūros centro);

Spalio 12 nuo 12.30 iki 13 val. Ateities g. 42, Čekiškė (prie buvusios laisvalaikio salės);

Spalio 12 nuo 13.30 iki 14 val. Sodų g. 2, Liučiūnai (prie Liučiūnų laisvalaikio salės);

Spalio 12 nuo 14.40 iki 15.10 val. Nevėžio g. 31, Panevėžiukas (prie parduotuvės);

Spalio 12 nuo 15.30 iki 16 val. Pagynės 50-mečio g. 6-1, Pagynė;

Spalio 12 nuo 16.20 iki 16.50 val. Kauno g. 2, Babtai (prie Aibės parduotuvės);

Spalio 13 nuo 15 iki 15.30 val. Kaštonų g. 12, Giraitė (prie parduotuvės);

Spalio 13 nuo 16 iki 16.30 val. Akacijų g. 2, Giraitė (prie Lietuvos pašto);

Spalio 13 nuo 17 iki 17.30 val. Ledos g. 27e, Užliedžiai (prie parduotuvės);

Spalio 13 nuo 18 iki 18.30 val. Ledos g. 9, Užliedžiai;

Spalio 14 nuo 10.30 iki 11 val. Girininkų g. 6, Juragiai (prie Juragių bendruomenės centro);

Spalio 14 nuo 11.30 iki 12 val. Pajiesio g. 1, Ilgakiemis (prie Ilgakiemio laisvalaikio salės);

Spalio 14 nuo 12.30 iki 13 val. Žiedo g. 2, Mastaičiai (prie Lietuvos pašto);

Spalio 14 nuo 14 iki 19 val. Garliavos seniūnijos aikštelė, Vytauto g. 62, Garliava;

Skiepytis atvykstantys gyventojai su savimi turi turėti asmens tapatybės kortelę. Registruotis iš anksto nereikia.