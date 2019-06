Kauno taryboje – diskusijų sukėlęs klausimas dėl gatvės Lampėdžiuose

Šis sprendimas sulaukė vietos bendruomenės kritikos: jie mano, kad taip sprendžiamos vieno privataus sklypo savininkų problemos.

Zūbiškių gatvė išsidėsčiusi vaizdingoje Lampėdžių gyvenvietėje, iš vienos pusės apsuptoje ežero, iš kitos – Nemuno upės. Tarybos sprendime nurodoma, kad planuojama pakeisti gatvės geografines charakteristikas ir ją pratęsti.

Anot savivaldybės, gatvė pratęsiama pagal naujai atliktus kadastrinius matavimus.

„Pakeičiant Zūbiškių gatvės geografines charakteristikas turėsime galimybę prie pratęsiamos gatvės pakeisti objektų adresus laikantis adresų suteikimo eiliškumo“, – rašoma savivaldybės sprendimo projekte.

Tačiau vietos bendruomenė teigia, kad sprendimas svarstomas nederinus jo su aplinkinių gatvių gyventojais, be to, gatvė pratęsiama per dviračių taką.

„Nėra pagrindimo, dėl kokių priežasčių gatvę reikia pratęsti, kokia yra gatvės kategorija, iš pateikto priedo neaišku, ar gatvės tęsinys nepateks į Lampėdžių miško, Nemuno ir Nevėžio santakos kraštovaizdžio draustinio ribas, iš kokių lėšų bus finansuojamas gatvės tęsinio įrengimas ir priežiūra. Pateiktame sprendimo projekto priede matyti, kad Zūbiškių gatvės tęsinio atkarpa dubliuojasi su pėsčiųjų taku, kuris eina mišku iki Vytauto gatvės. Dėl šios priežasties kils problemų dėl pėsčiųjų saugumo“, – sako Lampėdžių bendruomenės centro pirmininkė Dalia Akramienė.

„Mūsų nuomone, šiuo tarybos sprendimu bus sprendžiamas Vytauto g. 22 papildomo įvažiavimo per numatomą pratęsti Zūbiškių gatvę prie nebaigtų statyti statinių klausimas“, – teigia ji.