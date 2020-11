Koronavirusas Kaune: per savaitę – ryškus naujų atvejų ir mirčių augimas

Trečiadienį Kauno savivaldybė, rytą paskelbusi naujausius sergamumo COVID-19 mieste duomenis , pažymi, kad naujų ligos atvejų per parą nustatyta 160, ir sergančiųjų jau yra 2843.

Per 14 pastarųjų dienų sergamumo rodiklis pasiekė 721,9 atvejo 100 tūkstančių gyventojų, o per pastarąsias septynias dienas naujų atvejų padaugėjo 40,33 proc. Analizuojant minimų 14 dienų duomenis, akivaizdu, kad didžiausias sergamumo rodiklis per šį laikotarpį buvo užfiksuotas lapkričio 6-ąją.

Nuo pandemijos pradžios Kaune koronaviruso sukelta infekcija susirgo iš viso 3419 žmonių, iš jų 541 – pasveiko. Tačiau pastarosiomis dienomis mieste priskaičiuojama daugiau mirčių nuo COVID-19. Mirė 28 ligoniai. Dar septyni kiti užsikrėtę koronavirusu žmonės, anot visuomenės sveikatos specialistų, mirė nuo kitų ligų.