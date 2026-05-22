Laisvės ir Žaliųjų partijos kelia bendrą kandidatą į Kauno merus

Apie tai pranešta penktadienį per bendrą abiejų šių partijų lyderių spaudos konferenciją Kaune.
„Kartu turime šansą užbaigti ilgus metus trukusią negražios vienvaldystės erą ir atiduoti miestą gyventojams“, – sakė Laisvės partijos pirmininkas Vytautas Mitalas.
„Lietuvos politikoje matau stiprėjantį veikimą tik dėl savęs ir dėl savo paniatkių. Paniatkių tvarkytojai, pramokę iš kai kurių savivaldybių, ima viršų dabar ir Seime. Ilgai tam buvome per atlaidūs. Tai ima griauti demokratiją, pasitikėjimą vieni kitais, tai silpnina mūsų atsparumą, kurio taip dabar Lietuvai reikia“, – kalbėjo jis.
V. Mitalo teigimu, Kauno mieste demokratijos trūksta „kaip oro“.
„Meras, daužydamas kumščiu į stalą, miestiečius laiko savo vasalais. Tai parodo jo veiksmai. Jo aplinkos žmonės sėdi šiltose vietose miestui pavaldžių įmonių valdybose, buvęs miesto administracijos direktorius sumušė visus rekordus, paėmęs vieną didžiausių kyšių Lietuvos istorijoje. Siekta iš viso Kauno padaryti Matijošaičių imperiją, schemutėmis įsigyti 34 valstybinius sklypus. O apie nenorą pasitraukti iš Rusijos visi matėme, visi girdėjome ir tai parodė tikrąjį dabartinės valdžios ir mero veidą“, – tvirtino Laisvės partijos lyderis.
I. Budraitė sakė norinti, kad kauniečiai prisimintų savo DNR, kuris pirmiausia susijęs su orumu, savarankiškumu, drąsa ir laisve.
Ji ragino kauniečius pasipriešinti ir neleisti vienai šeimai „pasisavinti miesto“.
„Kauną kuriame kartu ir Kaunas priklauso kiekvienam kauniečiui, ne vienai šeimai ir tikrai ne vienam merui. Todėl norėčiau, kad mes priimtume šitą dogmą ir daugiau nenuolaidžiautume. Nenuolaidžiautume tam, ką matome šiandien, – koncentruotą didelę galią vienose rankose, nenuolaidžiautume tai bachūriškai politikai, kuri reiškia, kad tas, kas stipresnis, to ir tiesa, to ir valia“, – kalbėjo ji.
Pasak V. Mitalo, „laisviečiai“ ir žalieji sutarė dėl kelių pagrindinių programinių principų: atvira ir skaidri savivalda, draugiška aplinka ir patogus žmogui miestas, kiekvieno galimybės augti ir kitą auginti, dirbti ir užsidirbti Kaune.
Šios partijos taip pat sudarys bendrą kandidatų sąrašą į Kauno miesto savivaldybės tarybą.
Pirmajame sąrašo dešimtuke numato po lygiai „laisviečių“ ir „žaliųjų“
V. Mitalas BNS sakė, kad abiejų partijų organai sutarė dėl pagrindinių bendradarbiavimo principų keliant bendrą sąrašą ir kandidatę į merus Kauno savivaldos rinkimuose.
„Pirmajame dešimtuke bus po lygiai Laisvės partijos ir Žaliųjų partijos atstovų. Ir tikimės, kad bendraudami lygiais pagrindais galėsime pasiekti kaip įmanoma geresnį rezultatą ir kartu padaryti taip, kad Kaune būtų daugiau demokratijos, daugiau kiekvieno žmogaus gerbimo, daugiau galimybių kiekvienam“, – kalbėjo Laisvės partijos lyderis.
Jo teigimu, savanaudiškumas, dabar išryškėjęs Kauno miesto valdžioje, turi būti pakeistas vertybių ir principų politika, kuri Laisvės ir Žaliųjų partijoms svarbi ir priimtina.
„Mes matome, kad kartu žengę tą žingsnį, parodę pavyzdį, galime pritraukti į sąrašą ir žmones, kurie anksčiau negalvojo, kad reikia dalyvauti politikoje arba kad jie gali kandidatuoti į miesto tarybą“, – sakė V. Mitalas.
Pasak I. Budraitės, Kaune yra bendruomenių, kurios nėra girdimos, laikomos „nulio vietoje“.
„Mes norime eiti pas tas bendruomenes, išgirsti, kas konkrečiai yra daroma ne taip. Kaune yra specialistų, nuo urbanistikos iki kultūros srities, kurie irgi nėra girdimi, kurie už bet kokią kritiką ar bet kokį pasiūlymą, kuris nesutampa su mero galbūt tiesiogine nauda, yra irgi menkinami“, – BNS sakė Žaliųjų partijos pirmininkė.
„Visi šitie žmonės, kurie turi viziją Kaunui, turi pasiūlymų, yra mūsų taikinys numeris vienas. Su jais mes norime bendrauti, įsiklausyti ir kurti. (...) Norime ugdyti supratimą, kad dalyvauti politikoje yra garbė, kad tai gali lemti kitokį rezultatą tavo mieste. Ir norime į savo komandą pritraukti kuo įvairesnių asmenybių“, – pridėjo ji.
Kvies vienytis demokratus, liberalus, konservatorius
I. Budraitės teigimu, penktadienį Laisvės ir Žaliųjų partijos išsiųs laiškus vadovams politinių jėgų, kurias laiko „bent jau turinčiomis demokratijos požymių, nesvarbu, kad idėjiškai besiskiriančiomis“ – Demokratų sąjungai „Vardan Lietuvos“, Liberalų sąjūdžiui ir Tėvynės sąjungai-Lietuvos krikščionims demokratams.
„Nemuno aušra tikrai nėra tas subjektas, kurį norėtume matyti bet kurio lygmens valdžioje, ir su jais bendradarbiavimo nematome. Aišku, ir „Vieningas Kaunas“, – sakė pretendentė į merus.
„Mes formuojame koaliciją, kuri šiuo metu yra iš dviejų partijų, bet, kaip minėjau, situacija yra tiek rimta, kad reikia telktis visiems, kurie mato problemą, kaip valdomas Kaunas. Jeigu nuspręstų prisijungti demokratai, liberalai ar tie patys konservatoriai, mes esame atviri. Ir tada manau, kad dauguma Kauno miesto taryboje tikrai būtų kitokia“, – pažymėjo I. Budraitė.
Ji pažymėjo, kad Laisvės ir Žaliųjų partijas 2023-iųjų savivaldos rinkimuose nuo patekimo į Kauno miesto tarybą skyrė po kelis šimtus balsų.
„Suvieniję komandas, tikimės, kad tą kartelę ne tik peržengsime, kuri mums tampa aukštesnė, bet ir turėsime frakciją, kuri leistų daryti įtaką merui. O idealiu atveju – suformuoti naują daugumą, kuri pakeistų galios balansą, dabar esantį tikrai ne kauniečių naudai“, – nurodė iškeltoji kandidatė į merus.
I. Budraitė sakė viešojoje Kauno erdvėje ir politinėje darbotvarkėje pasigendanti supratimo, kad vagystės ir sukčiavimas, nors kartais teisėtas, ne visą laiką teisingas, ir reiškia „vagystę iš kiekvieno žmogaus kišenės“.
„Reiškia mažiau priedangų, reiškia mažiau mokyklų, mažiau suteiktų socialinių paslaugų. Ir bent jau manęs tai netenkina. Aš norėčiau, kad Kaunas lygiuotųsi į Skandinavijos šalis, kur mažiausias šešėlis viešam pareigūnui reiškia jo pasitraukimą, nes pasitikėjimas yra pagrindinė sąlyga, kuri leidžia savivaldai ir valstybei veikti“, – pažymėjo Žaliųjų partijos lyderė.
Pats Laisvės partijos pirmininkas yra minėjęs, kad ketina kandidatuoti į Vilniaus miesto merus.
I. Budraitė kol kas nežada jam „žaliųjų“ paramos siekiant sostinės vadovo posto.
„Išklausysime pono Mitalo programą ir apsispręsime, ko gero. Bet jeigu kalbant rimtai, kol kas kooperuojamės dėl Kauno ir būtent dėl to, kad įvertindami savo skirtumus, įvertindami, kaip skirtingai galbūt atsakome į tam tikras problemas, kurios yra aktualios miestui, kartu ir matome situacijos rimtumą. (...) Suprasdami tą įvairovės būtinybę, nusprendėme, kad mūsų skirtumai yra įveikiami vardan aukštesnio tikslo, tai yra skaidrumo ir demokratijos Kaune“, – sakė Žaliųjų partijos pirmininkė.
Tiesioginiai merų ir savivaldybių tarybų rinkimai vyks 2027 metų vasarį–kovą.
(be temos)
(be temos)