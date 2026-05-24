Martynas Kavaliauskas ir Kauno „Rubininis“ choras miesto gimtadienio proga padovanojo koncertą

Šią savaitę Kauno savivaldybė Kauno „Rubininiam“ chorui įteikė „Laisvės kario“ statulėlę, choro vadovui M. Kavaliauskui – Santakos garbės ženklą, o kūrybinei komandai skyrė Kauno miesto burmistro Jono Vileišio medalius už aukštą profesinį meistriškumą, iškovotą pergalę ir Kauno vardo garsinimą visoje Lietuvoje.
Po šio įvertinimo atlikėjas ir jo vadovaujamas choras pažadėjo miestui atsidėkoti ypatingu koncertu.
Ir ne tik pažadėjo, bet ir ištesėjo. Sekmadienį Santakos parke surengtas nemokamas „Rubininio“ choro koncertas. Jis tapo ne tik gražiu Kauno gimtadienio šventės uždarymo akcentu, bet kartu tai buvo padėka visiems už palaikymą.
Naujausi komentarai