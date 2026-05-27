Mobilizacinės pratybos: ar esame pasiruošę

Pratybų metu buvo vertinamas savivaldybių gebėjimas užtikrinti logistikos grandinių funkcionavimą, gyventojų aprūpinimą maistu, taip pat buvo treniruojamasi vykdyti turto rekvizicijos procedūras, organizuoti kultūros vertybių apsaugą ar evakavimą.
„Savivaldybių pasirengimas veikti mobilizacijos metu yra viena svarbiausių visos valstybės atsparumo grandžių. Tokie mokymai leidžia ne tik įvertinti turimus pajėgumus, bet ir stiprinti institucijų tarpusavio koordinavimą bei pasirengimą veikti realių grėsmių akivaizdoje“, – pranešime cituojamas krašto apsaugos viceministras Tomas Godliauskas.
Tokios pratybos padeda patikrinti savivaldybių pasirengimą, identifikuoti silpnąsias vietas, kad prireikus būtų galima operatyviai reaguoti.
Pratybas koordinuojančio Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento vadovas Virginijus Vitalijus Vilkelis pabrėžė, kad mokymų metu svarbu praktiškai patikrinti, kaip savivaldybių planai veikia konkrečiose situacijose.
„Tokios pratybos padeda patikrinti savivaldybių pasirengimą, identifikuoti silpnąsias vietas, kad prireikus būtų galima operatyviai reaguoti. Šioms pratyboms savivaldybės pačios suplanavo užduotis, kurias išbandė realioms situacijoms artimomis sąlygomis“, – cituojamas V. V. Vilkelis.
Skelbiama, kad pratybos vyko Kauno miesto, Kauno rajono, Kaišiadorių rajono, Kėdainių rajono, Prienų rajono ir Raseinių rajono savivaldybėse.
Jų metu, priklausomai nuo scenarijaus, buvo mokomasi vykdyti įvairias mobilizacines užduotis – užtikrinti ginkluotųjų pajėgų narių vaikų laikinąją priežiūrą, mobilizacijos valdymo grupių iškvietimą, teikti perspėjimo pranešimus apie mobilizaciją ir karo padėtį, organizuoti maisto tiekimą, laikinojo turto paėmimo procedūras.
Šios pratybos – trečiasis, baigiamasis, Kauno apskrities savivaldybėse vykstančių mobilizacinių ir priimančiosios šalies paramos pratybų etapas. Pirmasis etapas gegužės pradžioje vyko Jonavos rajono savivaldybėje, antrasis – gegužės antroje pusėje Birštono savivaldybėje.
Nurodoma, jog pasibaigus pratyboms, ministerijos ir departamento specialistai vertins savivaldybių pasirengimą ir gebėjimą operatyviai veikti, o savivaldybių atstovams pateiks rekomendacijas, ką reikėtų tobulinti.
Iki metų pabaigos panašias pratybas šiemet numatyta surengti Telšių, Marijampolės, Tauragės ir Alytaus apskrityse.
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