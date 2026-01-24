Modernizavo Skubiosios pagalbos skyrių

Į skyriaus atnaujinimą investuota beveik 1,3 mln. eurų. Didžiąją dalį – apie 916,6 tūkst. eurų – sudarė ES lėšos, dar apie 372,9 tūkst. eurų skyrė pati LSMU Kauno ligoninė. Projektas „Sveikatos centro sudėtyje teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros modernizavimas Kauno rajono savivaldybėje“ įgyvendintas Kauno rajono savivaldybės iniciatyva.
„Džiaugiuosi galėdamas kartu su jumis atidaryti modernizuotą Skubiosios pagalbos skyrių. Dažniausiai pokyčiai nelengvai skinasi kelią, reikia įdėti daug pastangų ir kantrybės, tačiau šiandien galime pasidžiaugti gražia aplinka, gydytojų, slaugytojų ir viso personalo kompetencijomis. Svarbiausia, kad naujajame skyriuje bus profesionaliai teikiama skubi pagalba mūsų krašto žmonėms“, – sakė Kauno rajono meras Valerijus Makūnas.
Atnaujinant Skubiosios pagalbos skyrių buvo sukurtos efektyviam ir greitam pacientų srauto judėjimui būtinos zonos: įrengti atskiri įėjimai greitosios medicinos pagalbos atvežtiems ir savarankiškai atvykusiems pacientams, o registratūra ir pirminės apžiūros erdvė – arti įėjimo. Specialistai galės greičiau įvertinti pacientų būklę ir nustatyti pagalbos teikimo prioritetą. Vietoj buvusios kabinetinės sistemos įdiegtas šiuolaikiškas erdvių išdėstymo ir komandos darbo modelis, plačiai taikomas Vakarų Europos šalyse ir JAV. Šis modelis leis pacientams reikalingą pagalbą suteikti dar greičiau ir kokybiškiau.
Tarp pagrindinių funkcinių skyriaus erdvių – reanimacijos, stebėjimo, diagnostikos ir gydymo – trumpi atstumai. Stebėjimo salė su ratu išdėstyta lovų ir monitorių infrastruktūra leidžia saugiai, tausojant komandą ir taupant laiką stebėti pacientų būklę, taikyti diagnostikos ir gydymo intervencijas. Be to, įrengtos kelios izoliacinės palatos leis pacientus, kuriems įtariamos užkrečiamosios ligos, stebėti atskirai.
Skyriaus erdvių modernizavimas ir darbo principų atnaujinimas gydytojams ir slaugytojams leis vienu metu nuolat stebėti visus skyriuje esančius pacientus ir greičiau juos pasiekti. Kartu tai reiškia geresnį prioritetų valdymą, ypač piko laikotarpiais, efektyvesnį visos komandos darbą ir mažesnį jai tenkantį fizinį krūvį – nebereikės eiti ilgų atstumų prireikus užpildyti dokumentus ar perduoti informaciją kolegoms. Modernizuojant Skubiosios pagalbos skyrių buvo atnaujinti baldai, kompiuterinė įranga, įrengta pacientų eilių valdymo sistema.
„Lietuvoje veikiančios sveikatos priežiūros įstaigos, siekdamos užtikrinti kuo geresnį gydymą ir patirtį pacientams, savo veikloje nuolatos diegia pažangius sprendimus. Tai puikiai iliustruoja Kauno ligoninės pavyzdys – Skubiosios pagalbos skyrius atnaujintas remiantis gerąja Vakarų Europos ir JAV praktika. Toks erdvių išdėstymo ir komandos darbo modelis Lietuvoje dar nepaplitęs. Esu tikra, kad šią naujovę įvertins ir pacientai, ir specialistai, ji taps impulsu tokiems prasmingiems pokyčiams ir kitose gydymo įstaigose“, – sakė sveikatos apsaugos viceministrė Laimutė Vaidelienė.
„Kryptingai laikomės misijos laiku teikti kokybiškas medicinos paslaugas tiek Kauno regiono, tiek ir visos Lietuvos gyventojams. Tam itin svarbi moderni, pagal šiuolaikines praktikas įrengta infrastruktūra. Skubiosios pagalbos skyriuje atskyrę pacientų priėmimo, stebėjimo, konsultavimo erdves pagerinsime jų patirtį – jie čia praleis mažiau laiko, greičiau gaus reikiamą pagalbą. Žinoma, naujus infrastruktūros sprendimus papildo atitinkamai atnaujinti procesai, apimantys visos ligoninės darbą ir prireikus užtikrinantys pacientų stacionarizavimą į reikiamus skyrius“, – teigė LSMU Kauno ligoninės direktorė Diana Žaliaduonytė.
LSMU Kauno ligoninės direktorė pabrėžė, kad Skubiosios pagalbos skyriaus modernizavimo projektas buvo įgyvendinamas etapais ir tęsėsi kiek ilgiau nei metus. Profesionali ir susitelkusi ligoninės komanda užtikrino nepertraukiamą skyriaus veiklą, šiuolaikišką, efektyvų ir saugų pacientų gydymo procesą per visą šį laikotarpį.
Per parą Kauno ligoninės Skubiosios pagalbos skyrius priima vidutiniškai iki 100 pacientų, per metus jų skaičius siekia iki 26 tūkst. Per pastaruosius penkerius metus pacientų srautas išaugo kiek daugiau nei dešimtadaliu. Greitosios medicinos pagalba į skyrių atveža apie 60 proc. pacientų, likusieji atvyksta patys.
