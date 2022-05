Monikai Liu – 12 taškų nuo Kauno publikos

Ryte, Paryžiuje į uogienę merkusi kruasaną, vakare, Kauno „Gargare“ sumušusi visus „Kitokie pasikalbėjimai“ bilietų pirkimo rekordus, Monika Liu prie lūpų glaudė kokteilį.

„Žinai, kas ryt? Skrendu į Londoną“, – atlikėja neslėpė, nors ir nužengė nuo didžiosios „Eurovizijos“ scenos, tebesilaiko ant konkurso bangos.

Lietuvė sulaukė ne tik kvietimų koncertuoti įvairiuose Europos miestuose, bet ir netikėto, kol kas labai migloto siūlymo būti viena iš kelių kitų metų „Eurovizijos“ vedėjų Ukrainoje.

„Jei negalime laimėti „Eurovizijos“, tai galime pravesti“, – laidos vedėjui Mantui Katleriui svajojant apie tebelaukiantį pirmąjį kartą, Monika Liu prabilo apie jau įvykusį.

Pasirodo, „Sentimentai“ buvo pirmoji lietuvių kalba skambėjusi ir į finalą patekusi daina. Paklausta, kada ir kaip gimė kūrinys, solistė prisiminė pandemiją, valandas su „Xbox“ žaidimu, paranormalius „podkastus“ ir netikėtai galvoje suskambusią melodiją, kuri virto muzikine istorija apie moterį, gyvenančią ne dabartimi, o praeities sentimentais. Karantinis kūrinys garantavo bilietą į Turiną, o solistės širdy pasėjo didžiulį nerimą.

„Mačiau, kaip latvius drožė savi, kai jie nepateko į finalą. Bijojau, kad man taip nebūtų. Būčiau turėjusi emigruoti, – Renginio vedėjų lūpose išgirdusi Lietuvos vardą, Monika Liu lengviau atsipūtė. – Pagalvojau, kad I am the queen.“

Aukštai iškėlusi galvą, žadindama aplinkinių susižavėjimą, karalienės karūną Lietuvos atstovė nešė viso konkurso metu. Jos nesutrikdė nei nesklandumai repeticijų metu, nei žinia, kad pasirodymo metu neveiks milžiniškas LED ekranas.

„Italai man sako: no, no, no. Ir viskas. Su jų tempais džiaugiuos, kad finalas įvyko ne 15, o 14 dieną“, – Monika Liu toliau pasakojo apie konkurso užkulisius – Albanijos solistę, kuri nesutarė su likusiais dalyviais, belgą, kuris nežinojo, kur yra Lietuva ir kokia kalba šneka šios šalies žmonės.

Savo žavesiu nuginklavusi publiką tiek Turine, tiek prie televizorių ekranų, Lietuvos atstovė sulaukė daug liaupsių, kad į Europą prabilo savo gimtąja kalba. Žmonės gyrė lietuvišką žodį ir klausė, kam dangstome jį angliškais tekstais.

Aš tik po dviejų dienų sužinojau, kad Ukrainos komisija man nedavė balų.

Solistė juokėsi, taip ir nepamačiusi viso „Eurovizijos“ finalo. Dėl to esą kaltas didžiulis nuovargis ir viena taurė vyno.

„Aš tik po dviejų dienų sužinojau, kad Ukrainos komisija man nedavė balų“, – Monika Liu tikino, dėl to nesikrimtusi.

Kur kas labiau nei šis praradimas, ją esą džiugino Balkanų šalių įvertinimas ir jų skirti balai.

„Eurovizijos“ tema buvo viena iš daugelio, kurią „Kitokie pasikalbėjimai“ metu atvėrė atlikėja. Nors gimė Klaipėdoje ir gyveno rajone, kuriame išlikimą garantavo kojų greitumas ir rankos su beisbolo lazda stiprumas, Monika Liu neslėpė simpatijų „Žalgirio“ komandai. Už ją visuomet serga ir pati atlikėja, ir visa jos šeima.

„Dėl to nemėgstu Justino Jankevičiaus“, – juokėsi Monikos Liu.

Vakaro metu susirinkusieji išgirdo, pagal kokius penkis kriterijus atlikėja rinkosi draugą. Sužinojo, kas rūpinasi jos kūno formomis, o gastrolių metu – šukuosena. Kaip ji reaguoja į žmones, mirkančius bulvę į šaltibarščius ir ar suteiktų malonę asmeniui, nacionaliniame parke pasistačiusiam didesnį nei galima namą.