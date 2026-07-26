 Motyvuojanti stovykla vaikams

Motyvuojanti stovykla vaikams

2026-07-26 12:00 klaipeda.diena.lt inf.

Liepos 13–17 d. Lietuvos krepšinio namuose, Kauno senamiestyje, vyko asmeninio tobulėjimo stovykla „Renkuosi sėkmę“, kurioje dalyvavo 38 moksleiviai: 20 iš Kauno rajono ir aštuoniolika iš Kauno miesto.

Skaičius: 20 aktyviausių sporto mylėtojų – 7–15 metų mergaites ir berniukus iš įvairių Pakaunės ugdymo įstaigų – atrinko mokyklų vadovai.
Skaičius: 20 aktyviausių sporto mylėtojų – 7–15 metų mergaites ir berniukus iš įvairių Pakaunės ugdymo įstaigų – atrinko mokyklų vadovai. / Kauno rajono savivaldybės nuotr.

Aktyviausius sporto mylėtojus – 7–15 metų mergaites ir berniukus iš įvairių Pakaunės ugdymo įstaigų – atrinko mokyklų vadovai. Šios stovyklos tikslas: skatinti vaikų fizinį aktyvumą, socialinį įsitraukimą ir pozityvų užimtumą vasaros metu, kuriant kokybišką ir saugią aplinką vaikų augimui ir saviraiškai.

Stovyklos „Renkuosi sėkmę“ vadovai Petras Aleksonis ir Ugnė Paškevičiūtė vaikams parengė turiningą ir įvairiapusę programą. Pasak U. Paškevičiūtės, stovyklautojai dalyvavo įvairiuose žaidimuose, sportinio ugdymo treniruotėse, leido laiką gamtoje, susitiko su garsiais sporto pasaulio žmonėmis ir kasdien turėjo galimybę geriau pažinti skirtingas sporto šakas.

Uždarymo šventėje dalyvavę Kauno rajono vicemeras Laurynas Dilys ir Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja Jolanta Jankauskienė linkėjo vaikams drąsiai siekti savo tikslų, tikėti savo jėgomis ir visada jaustis čempionais.

Visiems moksleiviams buvo įteikti medaliai ir Kauno rajono savivaldybės prizai – Lietuvos sporto universiteto sukurtas edukacinis stalo žaidimas „Čempionai“, kuris supažindina žaidėjus su sporto pasaulio įdomybėmis.

Projekto „Renkuosi sėkmę“ partneriai: Lietuvos krepšinio federacija, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Kauno rajono savivaldybė, Lietuvos moksleivių krepšinio lyga, Lietuvos sporto muziejus ir kiti.

Šiame straipsnyje:
stovykla Renkuosi sėkmę
moksleiviai
Kauno rajono diena

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