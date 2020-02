Neeiliniu iššūkiu tapęs naujasis koronavirusas kauniečių negąsdina?

Kauno oro uoste, per kurį, šeštadienio vidurdienio duomenimis, jau atskrido tęsti mokslų mūsų mieste penki studentai iš Kinijos, kol kas – jokių panikos požymių. Išskyrus kai kuriuos iš Londono grįžtančius mūsų tautiečius savo apranga stebinančias Visuomenės sveikatos centro darbuotojas ir dar vos porą asmenų be jų, dėvinčių apsaugines kaukes.

Kai kurie pasijunta kaip Černobilyje

Po dešimtos valandos ryto nusileidusiame lėktuve iš Londono nebuvo nė vieno keleivio su medicininėmis kaukėmis. Nors ne vienas iš jų portalo kauno.diena.lt žurnalistams prisipažino matęs tokių Londono oro uoste. Ir jau kur kas daugiau, negu praėjusio skrydžio prieš savaitę metu.

Tačiau, Londono oro uoste, nors išvakarėse buvo pranešta apie du koronavirusu užsikrėtusius žmones ir Jungtinėje Karalystėje, jokie visuomenės sveikatos centro atstovai keleivių su plakatais nepasitinka bei lankstinukų nedalija.

Kai kuriuos atskridusiuosius iš Londono tokios Lietuvos realijos akivaizdžiai šokiravo. Bet didžioji dauguma jų skubėjo savo keliais, net nesustodami prie plakatus lietuvių, anglų bei rusų kalbomis laikančių visuomenės sveikatos centro darbuotojų ir nepasinaudoję nemokama konsultacija, kaip apsisaugoti nuo vis labiau grėsmingus savo nasrus šiepiančio naujojo koronaviruso.

Lietuvos piliete Ilona, gyvenančia Londone, prisistačiusi moteris buvo vos ne vienintelė priėjusi prie konsultantės su respiratoriumi ir plakatu iš atskridusiųjų šiuo populiariausių pagal keleivių skaičių Kauno oro uoste reiso minios. Ji teigė taip pasielgusi iš smalsumo. Ir tik dėl savo bei artimųjų, pas kuriuos atvyko, saugumo. Nors Kinijoje nesilankė ir pastarosiomis savaitėmis su šios šalies piliečiais nebendravo.

Ilona (dešinėje).

Iš Londono, kuriame gyvena jau 11 metų, aplankyti tėvų atskridę sutuoktiniai Aistė ir Marius iš Tauragės prisipažino, kad buvo trumpam suabejoję, ar dabar tam tinkamiausias laikas. Tačiau, nusvėrė artimųjų ilgesys ir nuojauta, kad vėliau gali būti dar blogiau.

Marius ir Aistė.

Pavojingiausias skrydis – iš Varšuvos

Anot šeštadienio vidurdienį Kauno oro uoste budėjusių dviejų Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Kauno departamento darbuotojų, su panašia atskridusiųjų iš užsienio reakcija į jų pastangas atkreipti dėmesį į koronaviruso įvežimo riziką jos susiduria visą savaitę – nuo sausio 25-osios, kai visuose šalies oro uostuose buvo imtasi tokių laikinųjų papildomų atsargos priemonių.

„Mes norime būti pavyzdžiu, kaip reikia save apsaugoti, o ne gąsdinti savo išvaizda“, – buvo linkusios komentuoti akivaizdžiai iškalbingą kai kurių atskridusiųjų reakciją, jas išvydus, pašnekovės.

Anot jų, kol kas daugiausiai darbo pasitinkant naktinius lėktuvus iš Varšuvos. Pavyzdžiui, šeštadienį, jau po vidurnakčio, šiuo reisu penkiems mėnesiams į Lietuvą atskrido keturi Kinijos piliečiai, studijuosiantys Kauno technologijos universitete (KTU) pagal Erasmus mainų programą. Jie išsiskyrė iš bendrakeleivių minios ne tik savo išvaizda, bet ir tuo, kad dėvėjo medicinines kaukes. Visuomenės sveikatos centro darbuotojoms juos užkalbinus, kinai tikino esantys visiškai sveiki ir neturėję tėvynėje jokio kontakto su sergančiais. Be to, nėra iš regiono, kuriame – naujojo koronaviruso protrūkio epicentras. Ir tėvynėje – prieš išskrendant praėję pilną patikrą dėl savo sveikatos būklės.

Anot Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Kauno departamento Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vedėjos Orinos Ivanauskienės, taip pat atkreipusios dėmesį, kad Kauno oro uosto paslaugomis besinaudojantys kinai – gana nedrąsūs, ne per seniausiai buvo apklausta ir konsultuota dar viena KTU studentė iš šios šalies. Toliau šių Kinijos piliečių sveikatos būkle bus domimasi bendradarbiaujant su jų mokslo įstaigomis.

Tai, kas vyksta, šiek tiek neramina, bet vis tiek keliausime toliau, kaip keliavusios.

Užsieniečių nuotaikos – įvairios

Pasak jau minėtų naktinio lėktuvo iš Varšuvos keleivius pasitikusių Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Kauno departamento darbuotojų, medicininę kaukę dėvėjo ir viena šiuo reisu atskridusi lietuvė. Ji teigė užsidėjusi šią dėl savo saugumo, sekdama savo bendrakeleivių kinų pavyzdžiu.

Iki šeštadienio vidurdienio jau savaitę Kauno oro uoste budinčios Nacionalinio sveikatos centro darbuotojos buvo konsultavusios keturiolika lėktuvais atskridusių ir įvairių įtarimų sukėlusių asmenų. Tarp jų buvo ne tik jau minėto reiso iš Varšuvos keleiviai, bet ir atskridusieji iš Londono, Kopenhagos bei Milano.

Portalo kauno.diena.lt žurnalistams lankantis Kauno oro uoste, buvo pranešta ir apie pirmą užsikrėtimo koronavirusu atvejį Ispanijoje. Tarp laukiančiųjų skrydžio į Suomiją, kurioje apie pirmąjį užsikrėtimo naujuoju koronavirusu atvejį buvo pranešta jau prieš kelias dienas, buvo ir dvi Ispanijos pilietės. Viena jų – Silija nuo rugpjūčio Vytauto Didžiojo universitete studijuoja aplinkosaugą. O dabar lydėjo į Suomiją išskrendančią savaitę pas ją viešėjusią ten besimokančią savo tautietę Aną. Abi jos teigė, kad supranta situacijos pavojingumą, tačiau psichologiškai jaučiasi gerai, nes rūpinasi savo sveikata ir pastoviai plauna rankas.

Silija ir Ana.

Skrydžiui į Londoną besiregistruojančios taip pat savo išvaizda iš bendrakeleivių minios išsiskiriančios Anglijoje gyvenančios motina ir dukra buvo šiek tiek kitokios nuotaikos. Jas domino ir situacija Lietuvoje. Sporto instruktore dirbanti motina, vardu Luiza, teigė, kad atskrido į Lietuvą iš Meksikos per Birmingemą. Ir ten jau pirmadienį susidūrė su keleivių patikra, kas leidžia daryti prielaidą, kad galimai Anglijos oro uostuose yra budima tik prie skrydžių iš kai kurių šalių. Pašnekovė teigė, kad viešėjo nuo trečiadienio Kaune pas čia dirbančius šeimos draugus iš Lenkijos. „Tai, kas vyksta, šiek tiek neramina, bet vis tiek keliausime toliau, kaip keliavusios“, – tikino pašnekovė. Jai antrino teisinių paslaugų firmoje dirbanti dukra Olivija.

Luiza ir Olivija.

Jaunesni saugosi labiau?

Tuo tarpu dirbti į Angliją tuo pačiu reisu išsirengusi lietuvė, prisistačiusi mokslo darbuotoja, biomedike, Gražina, tikino nebijanti jokio koronaviruso. „Numirsiu – tai numirsiu! Nesiimu jokių saugumo priemonių – man tai neaktualu! Dabar svarbiau – iššūkis, kurį mečiau Didžiajai Britanijai pirmąją jos išstojimo iš ES dieną!“ – teigė ji. Tačiau, atsakyti, kokį darbą susirado Anglijoje, nepanoro.

Gražina.

Pašnekovei antrino šią išlydinti draugė: „Tos epidemijos buvo visais laikais ir bus!“

Panašiai buvo nusiteikę ir atostogauti į Tenerifę per Londoną išsirengę sutuoktiniai Rūta ir Dainius iš Garliavos. Neslėpdama, kad verčiasi individualia veikla, susijusia su sveikatos apsaugos sritimi, Rūta teigė, kad jie rūpinasi savo sveikata ir šia pasitiki – neserga gripu ir Lietuvoje. Todėl naujasis koronavirusas jau seniai suplanuotų jų atostogų niekaip nepakoregavo. „Man atrodo, kad daug kas priklauso nuo imuninės sistemos. Na, o jei bus lemta, tai bus. Ir lėktuvas gali nukristi!“ – nevyniojo žodžių į vatą jau atostogų nuotaikomis gyvenanti pašnekovė. Tačiau, ji teigė, kad vyras dėl viso pikto medicininių kaukių paėmė. Užsidės jas Londono oro uoste. Nors bijo, kad po to jiems gali būti uždrausta skristi toliau, palaikius juos ligoniais. Rūtos vyras labiau buvo linkęs nerimauti, ar Didžiajai Britanijai išstojus iš ES ir galimai įsivedus naują tvarką, užteks trijų valandų pertraukos tarp jų skrydžių.

Dainius ir Rūta.

Per porą šeštadienio valandų, praleistų Kauno oro uoste, portalo kauno.diena.lt žurnalistai sutiko vos vieną keleivį, dėvintį apsauginę kaukę. Tai buvo 21-erių Aurimas iš Kazlų Rūdos, skrendantis į Suomiją dirbti suvirintoju. Jis teigė užsidėjęs šią kaukę prieš įeinant į oro uosto pastatą, nes mėgsta būti saugus. Tačiau, neslėpė, kad tėvai nerimavo dėl šios jo kelionės naujajam koronavirusui vis grėsmingiau šiepiant nasrus.

Aurimas.

Darbuotojai – nekalbūs

Medicininę kaukę dėvėjo ir vos vienas iš keleivius aptarnaujančio personalo darbuotojų – registruojantis juos skrydžiams.

Oro uosto suvenyrų kioske dirbanti Rita portalui kauno.diena.lt teigė, kad vakar oro uosto administracija rengė dėl to susirinkimą. Jame buvo pasakyta, kad kaukių dėvėti dar nereikia – jokios panikos dar nėra. Be to, anot pašnekovės, kiniečiai retai užsuka į jos kioską. O užsikrėsti koronavirusu galima ir viešajame transporte.

Tikino, kad jaučiasi saugiai ir Kauno oro uoste maisto produktais bei gėrimais prekiaujanti moteris. Be to, ji teigė nedėvinti apsauginės kaukės, sekdama daugumos šio oro uosto darbuotojų pavyzdžiu.

Tačiau, iškalbingiausiai į klausimą, ar jaučiasi savo darbo vietoje saugi, kasdien fiksuojant vis naujus užsikrėtimo koronavirusu atvejus, atsakė bagažo pakavimo skyriuje – tame pačiame aukšte, kur darbavosi keleivius skrydžiams registruojantis vyrukas su apsaugine kauke, dirbanti moteris. „Kol kas nieko apie tai negirdėjau, tai nežinau,“ – teigė ji.