Nykštukas Kelionijus kviečia leistis į šventinį nuotykį

Kauno rajono komanda paprašė nykštuko Kelionijaus paruošti šventinį maršrutą – programėlėje jis pažymėjo dešimt lankytinų vietų specialiu dovanėlės simboliu.
Kaip žaisti?
• Atsisiųskite programėlę „kaunorajonas“ (App Store / Google Play).
• Atidarykite skiltį „Smaragdų žaidimas“.
• Keliaukite į dovanėlės simboliu pažymėtas vietas.
• Atsakykite į klausimus, rinkite taškus ir iškeiskite juos į specialius kalėdinius prizus!
Žaidimas vyksta gruodžio 6–31 d., o prizus atsiimti galėsite iki sausio 30 d. Kauno rajono turizmo ir verslo informacijos centre.
Prizų kiekis ribotas!
Leiskite Kelionijui papuošti jūsų Kalėdas nuotykiais!
Naujausi komentarai