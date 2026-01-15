Pabėgę triušiai kelia sumaištį

Paspruko iš teritorijos
Į „Kauno dieną“ kreipėsi ponia Agnetė dėl galbūt netinkamų gyvūnų laikymo sąlygų Kauno rajone, Arlaviškėse, pramogų ir teminiame parke „Basomis per Kadagynę“ (Kadagynės g. 3). Pasak moters, parkas neužtikrina naminių gyvūnų saugumo ir gerovės, todėl triušiai laksto visur ar net žūsta.
„Dėl biurokratinių kliūčių neužtikrinama naminių gyvūnų (triušių) gerovė ir saugumas. Buvusioje pramogų vietoje palikti neprižiūrimi triušiai, kurie dėl netvarkingų tvorų bėgioja gatvėmis ir žūsta po ratais“, – pasakojo vietos gyventoja, kartu pridėjusi kelias nuotraukas ir vaizdo įrašą, kuriame matyti tiek laisvai bet kur bėgiojantys triušiai, tiek ir gaišenos, nes gyvūnus kliudė automobiliai.
Nors vaizdai užfiksuoti dar kai nebuvo sniego, moteris tikino, kad triušiai aplink pramogų parką „Basomis per Kadagynę“ bėgioja nuolat. Ji praėjusią savaitę dar kartą patikrino ir vėl rado besiblaškančius triušiukus.
„Sausio pradžioje ten buvau, tai mačiau tik vieną triušį, kuris lankosi pas kaimyną“, – pažymėjo ponia Agnetė.
Jokios atsakomybės?
Vietos gyventoja „Kauno dienai“ pasakojo, kad bandė padėti triušiams, todėl kreipėsi į Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą (VMVT), Taurakiemio seniūniją, kuriai priskirtos Arlaviškės, bet problemos niekas nesprendė ir besiblaškančių triušių nė neketino sugaudyti atgal į voljerus.
„VMVT nurodė kreiptis į seniūniją. Seniūnija, susisiekusi su sklypo savininkais, sulaukė atsakymo, kad triušiai – ne jų, ir tuo pagrindu nutraukė bet kokius veiksmus.
Kreipiausi į Kauno rajono savivaldybę, tačiau rezultatas toks, kad prie tvoros pasidairė, triušių nematė, susisiekė su savininku, kuris vėl teigė, kad triušiai – ne jo, nes savo neva pasiėmė. Rezultatas toks, kad gyvūnai toliau palikti likimo valiai, nes niekas nenori prisiimti atsakomybės“, – apie tai, kad pastangos padėti naminiams gyvūnams liko bevaisės, sakė vietos gyventoja.
Nieko nerado
Kauno rajono savivaldybės Viešųjų ir tarptautinių ryšių skyriaus vedėja Aistė Sinkevičienė dienraščiui nurodė, kad 2025 m. gruodžio 30 d. gavę gyventojos kreipimąsi Viešosios tvarkos skyriaus specialistai 2026 m. sausio 2 d. atliko patikrinimą nurodytoje vietoje Arlaviškėse.
„Patikrinimo metu triušių teritorijoje nerasta. Susisiekus su sklypo savininku, jis informavo, kad naminiai triušiai buvo išvežti dar 2025 m. lapkričio 29 d., o veikla šiuo metu nebevykdoma. Skundo nagrinėjimo metu nebuvo nustatyta objektyvių duomenų, patvirtinančių administracinio nusižengimo požymių.
Savivaldybė neturi duomenų apie leidimus laikyti triušius aplinkinėse teritorijose. Gyvūnų laikymo, registravimo ir ženklinimo klausimai priskiriami VMVT kompetencijai, todėl dėl šios informacijos reikėtų kreiptis į ją“, – komentavo A. Sinkevičienė.
Ji taip pat nurodė, kad Kauno rajono savivaldybė neišduoda leidimų verslo veiklai vykdyti ar atskirų leidimų gyvūnams laikyti komercinei veiklai.
„Šiuo metu, atlikus patikrinimą, nustatyta, kad nurodytoje teritorijoje triušių nėra. Sklypo savininkas papildomai supažindintas su Gyvūnų laikymo Kauno rajono savivaldybės teritorijos gyvenamosiose vietovėse taisyklėmis ir pareiga užtikrinti, kad gyvūnų laikymas nekeltų grėsmės žmonių saugumui ir nepažeistų kitų asmenų teisių. Jei ateityje būtų nustatyta taisyklių pažeidimų, administracinė atsakomybė būtų taikoma teisės aktų nustatyta tvarka.
Savivaldybė reaguoja į gyventojų pranešimus ir kiekvienu atveju vertina situaciją pagal savo kompetenciją. Pasikeitus aplinkybėms ar gavus naujos informacijos, patikrinimai būtų atliekami pakartotinai“, – pažymėjo Kauno rajono savivaldybės specialistė.
Bešeimininkiai gyvūnai
VMVT „Kauno dienai“ taip pat patvirtino, kad triušių problema Arlaviškėse žinoma, tačiau neaišku, kam priklauso aplinkinėse teritorijose lakstantys triušiai, todėl VMVT tolesnio problemos sprendimo tikisi iš Kauno rajono savivaldybės.
„Kadangi minimų gyvūnų savininkystės niekas nepripažįsta, šie gyvūnai laikomi bešeimininkiais. Tokiu atveju jais turi pasirūpinti Kauno rajono savivaldybė, vadovaujantis Gyvūnų laikymo Kauno rajono savivaldybės teritorijos gyvenamosiose vietovėse taisyklėmis.
VMVT, gavusi pranešimą, sausio 9 d. taip pat atliko patikrinimą nurodytoje vietoje. Patikrinimo metu gyvūnų teritorijoje nerasta. Teritorija buvo aptverta tvora, įėjimo vartai užrakinti spyna, gyvūnų ar žmonių buvimo požymių nepastebėta“, – rašoma „Kauno dienai“ atsiųstame komentare.
VMVT pažymėjo, kad specialistai apklausė netoliese gyvenančius asmenis ir gavo informaciją, kad triušiai nuo rudens nuolat priklysta pas kaimynystėje gyvenančius žmones.
Reguliariai vykdome paiešką po apylinkes, nes gyvūnus patys labai gerbiame ir mylime, tačiau paieškos, deja, bevaisės.
„Patikrinimo metu vieno apklausto asmens valdoje buvo pastebėti trys triušiai, kurie, pasak asmens, atklydo iš Kadagynės g. 3, Arlaviškių, Kauno rajono savivaldybės. Asmuo nurodė, kad triušius laikinai prižiūri, šeria ir ieško jiems naujų namų. Jo teigimu, teritorijoje gali būti ir daugiau triušių (apie penkis ar daugiau), kurie periodiškai atklysta į aplinkines valdas. Atvejis toliau tirti bus perduotas Kauno rajono savivaldybės administracijai“, – nurodė VMVT.
Vis dėlto parko?
„Kauno diena“ pramogų parko „Basomis per Kadagynę“ paprašė pakomentuoti dėl aplinkinėse teritorijose lakstančių triušių. Parkas pripažino, kad gyvūnai vis dėlto priklauso jiems, tačiau teigė, kad juos sugauti nėra taip paprasta, o vietos gyventojai jiems esą nebuvo pranešę apie į kaimynystę užklydusius jų triušius.
„Sezoną baigėme rugsėjo viduryje ir gyvūnus žiemoti perkeliame į jų namus. Jokie gyvūnai nelieka parko teritorijoje ne sezono metu. Labai gaila, tačiau keletas triušelių rado būdą išsikasti kelią iš parko teritorijos. Kreipėmės į gyventojus su prašymu atklydusius triušelius priglausti ir palaikyti, kol atvažiuosime pasiimti, tačiau tiesioginių skambučių nesulaukėme.
Reguliariai vykdome paiešką po apylinkes, nes gyvūnus patys labai gerbiame ir mylime, tačiau paieškos, deja, bevaisės. Negalime vaikščioti po žmonių asmenines teritorijas, tad tai dar labiau apsunkina galimybę pagauti pabėgėlius. Paliekame jų buvusiame aptvare ėdalo ir atidarytas dureles. Bandome prisivilioti. Kalbėjome ir su krašto seniūnija, esame nurodę savo kontaktus ir situaciją“, – socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje „Basomis per Kadagynę“ rašė parko atstovai.
„Tiesiog labai apmaudi situacija ir mažai sprendimo būdų. Bandysime papildomai kreiptis laišku į apylinkės gyventojus. Būtų, žinoma, paprasčiau, jeigu pamatę triušius jie kreiptųsi tiesiogiai į mus, o ne į aplinkines institucijas“, – toliau rašė teminio parko atstovai.
„Kauno diena“ pasitikslino, ar tikrai į juos niekas nesikreipė, nes prieš tai tiek vietos gyventoja, tiek VMVT nurodė, kad buvo gautas teminio parko atsakymas, esą gyvūnai priklauso ne jiems.
„Nieko panašaus nesame sulaukę, į visus pranešimus reagavome ir kalbėjome net su gyvūnų tarnyba, kaip išspręsti tokią problemą. Prisiimame atsakomybę ir patys nerimaujame. Tai arba situacijos kurstymas, arba kreiptasi buvo ne į mus“, – dienraščiui teigė „Basomis per Kadagynę“ atstovai.
