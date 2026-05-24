 Pagerbė geriausius Kauno rajono sportininkus

Pagerbė geriausius Kauno rajono sportininkus

2026-05-24 20:00 klaipeda.diena.lt inf.

Garliavos sporto ir sveikatingumo centro arenoje pagerbti geriausi Kauno rajono sporto centro sportininkai, treneriai ir bendruomenės nariai.

Šventė: Kauno rajono sporto centre vyko iškilmingas sportininkų apdovanojimų vakaras.
Šventė: Kauno rajono sporto centre vyko iškilmingas sportininkų apdovanojimų vakaras. / Kauno rajono savivaldybės nuotr.

Apdovanojimuose už pasiektus rezultatus ir indėlį į sporto plėtrą įvertinti net penkiolikos sporto šakų sportininkai ir 35 treneriai, kurių kasdienis darbas, atkaklumas ir pergalės garsina Kauno rajoną.

Susirinkusiuosius sveikino Kauno rajono meras Valerijus Makūnas, vicemerė Snieguolė Navickienė ir kiti svečiai. Jie dėkojo už ryžtą, discipliną, atkaklų darbą ir įkvepiantį pavyzdį jaunajai kartai.

Vakaras buvo kupinas džiugių emocijų, padėkų, šypsenų ir pasididžiavimo. Renginyje prisimintos ryškiausios sezono akimirkos, pasidžiaugta pasiekimais ir dar kartą buvo galima pajusti, kaip sportas Kauno rajone vienija, augina ir įkvepia.

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