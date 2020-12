Pirmąją Kalėdų dieną Kauno apskrities patikros postuose policija apgręžė beveik 1400 automobilių

Kauno apskrities policija taip pat išaiškino ne vieną Kelių eismo taisyklių pažeidimą. Transporto priemonės, vykusios per postą, buvo ir be techninės apžiūros, ir be draudimo. Taip pat nustatytas ne vienas neblaivus vairuotojas. 1 vairuotojas su savimi turėjo galimai narkotinės medžiagos, pradėtas ikiteisminis tyrimas.