Pirmoji Kauno gimtadienio diena: pramogos šeimai, o vakare – diskoteka

Šių metų Kauno gimtadienio programa sukurta taip, kad kiekvienas vakaras turėtų savitą ritmą – nuo jaukios miesto vakarienės ir diskotekos Senamiestyje iki didžiųjų koncertų Santakos parke, alternatyvios muzikos Nemuno saloje bei finalinių šou prie Kauno pilies.
Pirmasis šventės vakaras, gegužės 22-oji, miesto gyventojus ir svečius kviečia į Senamiestį. Kauno gimtadienio vakarienės atmosferą nuo 18 val. Vilniaus ir J. Naugarduko gatvėse kurs restoranai, barai, kūrybinės iniciatyvos, gyva muzika ir šokiai. Vakaro programą pratęs „Studio 117“ pasirodymas „Crazy drumers“ iš Ukrainos, skambėsiantis nuo Vilniaus gatvės iki Rotušės aikštės. Atnaujintoje Rotušės aikštėje nuo 21.15 val. prasidės „Open-Air“ diskoteka su DJ Francesca Efee Sulis iš Italijos – atvira, miestą į naktinį šokio ritmą įtrauksianti šventės dalis.
Kauno gimtadienio programa šiemet apima ne tik koncertus, bet ir šviesos instaliacijas, maisto erdves, šeimų pramogas, sporto veiklas, meno mugę, turizmo, istorijos ir bendruomenių iniciatyvas.
Programa sudėliota per visas tris šventines dienas. Lauks ir koncertai, šokiai. Skelbiama, kad būtent vakaro koncertai ir šou taps pagrindiniu šventės traukos centru – kviečiančiu susitikti, klausytis, šokti ir švęsti miestą, kuriam šiemet sukanka 618 metų.
Visą renginio programą rasite internete – kaunas.lt.
Naujausi komentarai