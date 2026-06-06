Po praūžusios vėtros Kaune – liūdni vaizdai: praneša apie suniokotus antkapius ir užverstus takus

Kadangi šį savaitgalį minima Tėvo diena, į kapines plūstelės tūkstančiai žmonių, todėl tarnybos dirba sustiprintu režimu.
Nuostoliai – akivaizdūs: nukentėjo ir antkapiai
Stiprūs vėjo gūsiai Seniavos kapinėse pridarė nemažai žalos. Pasak savivaldybės atstovų, audra ne tik laužė šakas, bet ir su šaknimis vertė didžiulius medžius. Krisdami jie užvertė pagrindinius praėjimus, pėsčiųjų takus, o kai kuriose vietose kliudė bei apgadino ir gyventojų prižiūrimus artimųjų antkapinius paminklus.
Kapinių teritorijoje darbai prasidėjo penktadienio ankstyvą rytą. Specialiosios tarnybos pjauna vėjo išguldytus medžius, smulkina šakas ir bando kuo greičiau išvalyti praėjimus, kad aplinka vėl taptų saugi.
„Darbai vyksta nuo pat ryto, kad kapinių teritorija būtų kuo greičiau sutvarkyta ir saugi lankytojams“, – teigė Kauno miesto savivaldybė.
Svarbus įspėjimas planuojantiems vykti savaitgalį
Savivaldybė kreipėsi į visus Kauno ir aplinkinių rajonų gyventojus, kurie šį savaitgalį, artėjant Tėvo dienai, planuoja lankyti artimųjų kapus Seniavos kapinėse.
Lankytojų prašoma neišsigąsti pamačius audros padarinius ir išlikti itin atsargiems. Kadangi visi padariniai per kelias valandas negali būti visiškai pašalinti, kai kur vis dar gali būti nevalytų takų ar pavojingai pakibusių šakų. Gyventojai raginami apsišarvoti kantrybe ir supratingumu, kol teritorija bus galutinai sutvarkyta.
„Darome viską, kad kuo daugiau darbų būtų atlikta per artimiausią laiką“, – rašoma Kauno miesto savivaldybės pranešime.
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