Projektuotojai prašo gyventojų supratimo

Ragino bendradarbiauti
„Bendravimas yra didžiausia vertybė, todėl norime, kad projektas būtų tinkamai aptartas su bendruomene ir teiktų naudą mūsų krašto žmonėms, o pertvarka nesukeltų nepatogumų“, – pabrėžė Kauno rajono meras Valerijus Makūnas.
Dzūkijos-Suvalkijos saugomų teritorijų direkcijos direktorius Paulius Čeponis tvirtino, kad plečiant parką revoliucijos nebus. „Noriu nuraminti – žemės ūkio veikla parko teritorijoje nėra ir nebus draudžiama ar ribojama. Net jei kai kurios aplinkinės teritorijos būtų prijungtos prie parko, jose ir toliau bus galima ūkininkauti“, – aiškino jis.
Teritorijų planavimo ir statybos vartuose nurodyta plati planavimo teritorija, tačiau tai nereiškia, kad ji bus prijungta prie regioninio parko. P. Čeponis tvirtino, kad ši riba apibrėžia plotą, kuriame atliekama parko galimybių studija. Kiek ir kur konkrečiai bus siūloma plėsti regioninį parką, paaiškės tik įsiklausius į savivaldybių ir vietos bendruomenių lūkesčius. Tada bus parengti konkretūs plėtros pasiūlymai, kurie dar kartą bus viešai aptarti.
Preliminarūs planai
Pasak plano rengėjų, pirmiausiai svarstoma galimybė prie regioninio parko prijungti šalia esančias Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijas, tačiau naujų teritorijų kurti neplanuojama. Taip pat leista 10 proc. padidinti rezervatų plotą. Kauno rajonui tai neaktualu, nes planuojamoje teritorijoje rezervatų nėra.
Kauno rajono savivaldybės Urbanistikos skyriaus vedėjas Mindaugas Kruopis atkreipė dėmesį, kad savivaldybės bendrasis planas yra baigiamojoje rengimo stadijoje, todėl svarbu, kad institucijos suderintų sprendinius.
P. Čeponis tvirtino, kad planavimo schemos sprendiniai bus derinami su galiojančiais savivaldybių bendraisiais planais, todėl regioninio parko plėtra neapribos teisėtų miestų plėtros planų ar infrastruktūros plėtros galimybių. Tai galioja ir suplanuotų mažųjų uostų situacijai.
Atsakys į visus klausimus
Dzūkijos-Suvalkijos saugomų teritorijų direkcijos direktorius kvietė regioninio parko plėtroje įžvelgti naujų galimybių: parko teritorijoje atsiras dviračių takų, kitos infrastruktūros, bus numatytos privažiavimų prie Nemuno vietos, stiprės Kauno rajono kurortinės teritorijos įvaizdis.
Bendrovės „Kraštotvarka ir teritorijų planavimas“ vadovė Aušra Kitovienė planuoja rengti susitikimus su gyventojais ir vietos valdžios atstovais. Šių susitikimų metu bus atsakyta į visus rūpimus klausimus. Apie artėjančius susitikimus gyventojus informuos seniūnai.
Visą Panemunių regioninio parko planavimo schemos rengimo eigą galima sekti Teritorijų planavimo informacinėje sistemoje, prisijungus per portalą „Teritorijų planavimas ir statyba“ (www.planuojustatau.lt). Šio teritorijų planavimo dokumento bylos numeris sistemoje yra S-RJ-00-25-966. Čia galima rasti patvirtintą planavimo darbų programą, susipažinti su išduotomis planavimo sąlygomis, o vėliau – su parengta būklės studija ir planavimo sprendiniais.
Pasiūlymus dėl rengiamo teritorijų planavimo dokumento gyventojai gali teikti visą planavimo laikotarpį. Apie galutinį projekto sprendinių pristatymą visuomenė bus informuota atskiru pranešimu.
