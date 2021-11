Puikios žinios legendinės KFC vištienos fanams: Kaune atidarytas ilgai lauktas pirmasis restoranas!

Šis KFC restoranas jau yra šeštasis Lietuvoje, antrasis šalyje, maistą teikiantis ir tiesiai į automobilius drive-thru principu, taip pat devynioliktas Baltijos regione. Lankytojams čia siūlomi tiek Lietuvoje, tiek visame pasaulyje populiariausi KFC patiekalai: „Zinger“ sumuštiniai, originalaus recepto kulšelės, filė lazdelės, aštrūs sparneliai ir kiti produktai, pagaminti tik iš šviežios, sultingos bei kruopščiai atrinktos KFC vištienos.

Pirmasis 278 kv. m. ploto KFC restoranas Kaune pastatytas laikantis naujausių tarptautinių „Global Standarts“ architektūros standartų, kurie taikomi tinklo restoranams visame pasaulyje. Jis kurtas moderniu stiliumi, naudojant natūralias medžiagas, todėl lankytojus pasitiks maloniu ir jaukiu interjeru bei 77 sėdimomis vietomis.

Restorane klientus aptarnaus 35 darbuotojai, o pirkėjų patogumui čia įrengti skaitmeniniai savitarnos kioskai. Tačiau, svarbiausia, kauniečių ir miesto svečių restorane lauks tradicinis tiek lietuvių, tiek viso pasaulio KFC patiekalų mėgėjų vertinamas meniu.

Tai legendiniai vištienos kibirėliai, garsusis „Zinger“ sumuštinis, populiarios filė lazdelės, aštrūs sparneliai, originalaus recepto kulšelės ir kiti pamėgti gaminiai. Jie ruošiami tik iš šviežios, nešaldytos bei nemaltos vištienos, kuri restoranus pasiekia iš vietinių gamintojų ir yra kruopščiai atrinkta pagal tarptautinius standartus.

„Didžiuojamės ir savo patiekalų kokybe, ir vis dar gyvomis KFC restoranų įkūrėjo C. H. Sanderso tradicijomis. Vištieną iki šiol ruošiame kiekviename restorane rankomis, o slaptas 11 prieskonių ir žolelių receptas nepalieka abejingo nė vieno mūsų lankytojo. Kartu pastebime, kad šie patiekalai lietuvių yra ypatingai mėgstami, todėl be galo džiaugiamės Kaune atidarydami pirmąjį restoraną, kuris veiks ir drive-thru principu. Jį statėme bei įrengėme siekdami atitikti aukščiausius lankytojų lūkesčius. Be to, nuolatos stengiamės užtikrinti geriausią patirtį klientams, diegti inovacijas ir moderniausias technologijas šalia originalių KFC kulinarinių tradicijų bei laikytis griežčiausių saugumo standartų. Dėl to tikimės, kad naujasis restoranas taps viena mėgstamiausių vietų Kaune gyvenantiems ir į miestą atvykstantiems vairuotojams bei gyventojams“, – sako franšizinius KFC restoranus Lietuvoje valdančios „Apollo group“ plėtros vadovas Tadas Račkauskas.

Užsiminęs apie vadovavimąsi numatytais griežčiausiais saugumo reikalavimais, jis priduria, kad drive-thru principu veikiantys restoranai patikimai užtikrina socialinių atstumų laikymąsi. Kartu aptarnavimas juose vyksta bekontakčiu būdu, taip pat pasiimami ir užsakymai. Šių saugos priemonių buvo imtasi atsižvelgiant į sudėtingą pandeminę situaciją bei siekį užtikrinti visapusišką saugumą restorano lankytojams.

Nors pandemija kelia daugybę iššūkių, ji nesustabdė aktyvios KFC prekės ženklo plėtros tiek Centrinės ir Rytų Europos valstybėse, tiek Baltijos regione bei Lietuvoje. Todėl pavasarį numatytas naujo restorano atidarymas Klaipėdoje, kuris taip pat veiks drive-thru principu. Be to, iki 2022-ųjų pabaigos planuojama, kad dar vienas drive-thru principu veikiantis restoranas duris atvers Vilniuje.

2021-ųjų pabaigą KFC pasitiks su 19 restoranų visose trijose Baltijos šalyse. Juose dirbs apie 500 darbuotojų. Ši sparti plėtra vyksta susitelkus į naujų darbo vietų kūrimą, aukščiausios kokybės standartų laikymąsi, geriausios patirties klientams užtikrinimą.

Iš viso 145 pasaulio šalyse veikia daugiau nei 24 tūkst. KFC restoranų, kuriuose dirba daugiau nei 800 tūkst. darbuotojų.

Apie KFC

KFC, valdomas kompanijos „Yum! Brands“, yra pasaulinis vištienos restoranų tinklas, turintis turtingą, dešimtmečius trunkančią sėkmės istoriją. Viskas prasidėjo nuo vieno virėjo, pulkininko Harlando Sanderso, daugiau nei prieš 75 metus savo virtuvėlėje išradusio garsųjį slaptą „originalų receptą“, kurį sudaro 11 žolelių ir prieskonių. Šiandien daugiau nei 24 000 restoranų ir daugiau nei 145 šalių visame pasaulyje vis dar vadovaujasi pulkininko sėkmės formule, o KFC šefai kepa ir gamina skaniausią rankų darbo traškią vištieną.

Apie „Apollo Group“

Estijos pramogų bendrovė „Apollo Group“ valdo „Apollo“ prekės ženklo knygynus ir kino teatrus, pramogų centrus „O'Learys“, „Blender“ sulčių barų tinklą, ledaines „IceCafe“, KFC restoranų tinklą, itališko maisto restoranus „Vapiano“ ir filmų platinimo bendrovę „Baltic Film Distribution“. Pagrindiniai „Apollo Group“ akcininkai – Margus Linnamae ir Ivaras Vendelinas.