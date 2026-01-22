 Rokų poligone kariai vykdys grūdinimosi pratybas, ners į eketę

2026-01-22 06:44
BNS inf.

Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų Pulkininko Juozo Vitkaus inžinerijos batalionas psichologinio ir fizinio rengimo metu vykdys karių grūdinimosi procedūras, įskaitant nėrimą į eketę.

Rokų poligone kariai vykdys grūdinimosi pratybas, ners į eketę
Rokų poligone kariai vykdys grūdinimosi pratybas, ners į eketę / L. Balandžio / BNS nuotr.

Kaip pranešė kariuomenė, ketvirtadienį Kauno rajone esančiame Rokų poligone vyksiančių psichofizinio parengimo pratybose dalyvaus apie 50 profesinės karo tarnybos karių.

„Lietuvos kariuomenės paskirtis – parengti karius visoms situacijoms, nes mūšio lauku gali tapti pelkė, lyguma, miškas ar miestas, kaitri vasaros ar atšiauri žiemos diena. Panėrimo į eketę tikslas – treniruotis, kaip reikėtų elgtis įlūžus ledui ir atsidūrus vandenyje su ekipuote“, – teigia kariuomenė.

Kaip rašė BNS, į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą šiais metais bus pašaukti beveik 3,9 tūkst. jaunuolių.

Krašto apsaugos ministerijos duomenimis, pastaraisiais metais daugiau kaip 60 proc. į profesinę karo tarnybą priimamų karių sudaro baigusieji privalomąją pradinę karo tarnybą.

