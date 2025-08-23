 Sąjūdžio parke – Baltijos kelio minėjimas ir įsimintina gelbėjimo operacija

Sąjūdžio parke – Baltijos kelio minėjimas ir įsimintina gelbėjimo operacija

2025-08-23 17:58
Indrė Kiseliovaitė

Šiandien tęsiantis Baltijos kelio minėjimui, renginiai vyksta ir Klaipėdos Sąjūdžio parke. Visų dėmesį patraukęs pasirodymas – imitacinė gelbėjimo operacija, kurios metu Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Aviacijos bazės sraigtasparniu buvo pakeltas savanoris, veikiausiai nustebino ir net išgąsdino ne vieną.

Tam, kad visi galėtų mėgautis reginiu, žmonės buvo kviečiami laukti šio pasirodymo prie specialiai įrengtos tvoros. Tačiau klaipėdietiški orai ir sraigtasparnio sukelti vėjo gūsiai ne tik nunešė dalį tvoros, bet ir prie jos stovėjusius žmones.

I. Kiseliovaitės nuotr.

Labiausiai išsigando vaikai, keletas jų apsiašarojo. Nepaisant to, niekas nenusižeidė.

Kai sraigtasparnis suko ratą atgal į tvoromis apjuostą teritoriją, kad galėtų išlaipinti savanorę, visi šventės dalyviai jau buvo pasiruošę – stovėjo toliau nuo tvoros, tvirtai laikėsi vienas kito, šalimais esančio stulpo ar kito objekto.

Pasibaigus šiam reginiui žmonės ėmė pamažu skirstytis, kadangi pasirodė lietus.

Scenoje kalbėjęs aktorius Sakalas Uždavinys priminė, kad dar vienas pasirodymas šiandien laukia 18 val. – planuojamas ANBO skrydis.

Po to prasidės koncertinė programa – koncertuos atlikėjos Justina ir Greta, Nombeko Augustė, Adomas Vyšniauskas, vakarą vainikuos grupės „Pikaso“ pasirodymas.

