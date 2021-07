Savivaldybė apie LGBT eiseną: kompromiso paieškos – bevaisės

„Laukiam savivaldybės atsakymo į skundą“, – paklausta apie situaciją dėl eisenos portalui kauno.diena.lt sakė „Kaunas Pride“ renginių iniciatorė Viktorija Kolbešnikova.

Atsakymą Kauno miesto savivaldybė turi pateikti teismui, į kurį „Kaunas Pride“ rengėjai kreipėsi iš savivaldybės sulaukę trijų neigiamų atsakymų dėl eisenos rengimo. Visi trys eisenos maršrutų variantai, įvardyti rengėjų, savivaldybės nuomone, yra negalimi dėl remontų ar kitokių nurodytų priežasčių.

Kiti organizatoriai dėl renginio, susijusio su LGBT, taip pat ilgai laukė teigiamo atsakymo, bet po kritikos lavinos galiausiai sulaukė. Ši diskusija, įtraukta į „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“ renginių programą, praėjusį savaitgalį įvyko Vienybės aikštėje.

Nusprendėme pasiteirauti, gal savivaldybės pozicija pasikeitė ir dėl eisenos? Gal nebereikės teismo? Kauno mero patarėjas ryšiams su visuomene Tomas Jarusevičius portalui kauno.diena.lt teigė, kad situacija nepakitusi.

„Pirmiausia patikslinu, kad „sprendimas neleisti“ yra kiek netiksli sąvoka, nes tai nėra kažkoks draudimas, o tik bandymas realiai atsižvelgti į objektyvias faktines aplinkybes“, – komentavo T. Jarusevičius, pridūręs apie netrukus prasidėsiantį Vilniaus g., kuri įtraukta į eisenos maršrutą, remontą. Būtent todėl ir nematoma galimybių, kad renginys vyktų prašomoje vietoje.

Fizinės kliūtys

„Kaip tik artimiausiomis dienomis prasidės darbai Vilniaus g., Senamiesčio dalyje, o rugpjūtį startuos ir likusioje jos atkarpoje – anapus požeminės perėjos iki pat Laisvės alėjos. Planuojama, kad ten bus visiškai uždarytas pėsčiųjų judėjimas, todėl net ir praeiviams kils nemažai papildomų iššūkių jau nekalbant apie eitynes, kurios tiesiog fiziškai neįmanomos. Taigi kompromiso paieškos šioje vietoje tiesiog beprasmės, nes kalbame apie fizines kliūtis, kurios susidarys dėl atliekamų rekonstrukcijos darbų“, – kalbėjo T. Jarusevičius.

Tai nėra kažkoks draudimas, o tik bandymas realiai atsižvelgti į objektyvias faktines aplinkybes.

„Situacija tikrai nepasikeitė ir dabar jau aiškiai matomi darbų planai rodo, kad galimybių jai keistis kol kas nematyti“, – pridūrė savivaldybės atstovas.

V. Kolbešnikova tikisi per liepą sulaukti teismo sprendimo. Jeigu skundas bus nepatenkintas, sprendimą bus galima apskųsti. „Bet iš pradžių pasižiūrėsime, kokie argumentai bus atsakyme“, – sakė „Kaunas Pride“ atstovė.

Naujų atsarginių maršruto variantų organizatoriai neruošia. „Tikimės, kad viskas gali vykti pagal planą“, – teigė aktyvistė.

Eisenai idealiausias maršrutas būtų Kauno pilis – šv. Gertrūdos gatvė – Laisvės alėja – Nepriklausomybės aikštė. „Vilniaus gatvės rekonstrukcija prasideda, todėl suprantame, kad ten tikrai neįmanoma. Tada renkamės eiti šv. Gertrūdos gatve. Taip, dėl eisenos ją reikėtų uždaryti, pakaks ir pusvalandžio“, – nesureikšmino eismo sustabdymo V. Kolbešnikova. Tačiau su tuo savivaldybė irgi nesutinka.

Tikisi, kad įvyks

Skunde teismui prašoma leisti žygiuoti jei ne ilguoju maršrutu, tai bent paskutine jo atkarpa – per Laisvės alėją. Anot savivaldybės, trukdis žygiuoti per Laisvės alėją yra tai, kad „rangovas iki rudens privalo pašalinti smulkius defektus, be to, kavinėms sudarytos galimybės išplėsti staliukų zonas, tad planuojamam žmonių srautui saugaus praėjimo nėra“. Manoma, kad eisenoje būtų pora tūkstančių žmonių.

Galutiniu eisenos tašku vis tiek pasirenkama Nepriklausomybės aikštė, nes joje visą savaitę, kaip planuojama, vyks įvairūs LGBT kultūriniai renginiai: diskusijos, filmų peržiūros ir t.t. Tiksliau, ne pačioje aikštėje, o privačiose erdvėse, institucijose, kur savivaldybės leidimo nereikia.

„Pirmą kartą Kaune vyks queer kino festivalis „Kreivės“, kasmetinis LGBT filmų festivalis Lietuvoje. Nuo 2014 metų jis vykdavo Vilniuje. Eisena skirta pranešti visuomenei apie problemas, poziciją. Kiti renginiai orientuoti į bendruomenę, skirti dalintis kūryba“, – kalbėjo V. Kolbešnikova.

Ar įsivaizduoja „Kaunas Pride“ savaitę be eisenos? „Nenoriu spekuliuoti. Laukiame teismo sprendimo. Vienaip ar kitaip ta diena bus pažymėta. Jei ne eisena, gal tada kažkokiu kitu formatu. Dar nesvarstome, tikimės, kad viskas bus kaip planuota.