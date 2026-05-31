Savivaldybės tariasi, kaip spręsti augimo iššūkius

Registrų centro duomenimis, Kauno rajone jau gyvena daugiau kaip 120 tūkst. gyventojų. Klaipėdos rajono savivaldybės mero patarėja Toma Tuzovaitė-Markūnienė tvirtino, kad jų savivaldybė sparčiai artėja prie 80 tūkst. gyventojų ribos.
Abiejose savivaldybėse kuriasi jaunos šeimos, todėl kolegos dalijosi patirtimi, kaip sekasi valdyti urbanistinę plėtrą, spręsti žemėtvarkos ir infrastruktūros klausimus.
Bene daugiausia rūpesčių kelia priemiestinių seniūnijų augimas. „Mūsų savivaldybės turi plėtros problemų, gyventojų lūkesčiai dideli, todėl apsikeitimas nuomonėmis ir dalijimasis patirtimi yra būdai, padedantys mums žengti į priekį“, – kalbėjo Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius Mantas Rikteris.
Mūsų savivaldybės turi plėtros problemų, gyventojų lūkesčiai dideli, todėl apsikeitimas nuomonėmis ir dalijimasis patirtimi yra būdai, padedantys mums žengti į priekį.
Kauno rajono savivaldybės Infrastruktūros plėtros skyriaus vedėja, vyr. inžinierė Eglė Petrauskaitė pasakojo, ką pavyko nuveikti pasitelkus Savivaldybių infrastruktūros įstatymą, kurį Seimas priėmė prieš penkerius metus. 2021 m. Kauno rajono savivaldybės taryba patvirtino infrastruktūros įmokų tarifus, kurie tam tikrose zonose padėjo skatinti plėtrą, o kitose šiek tiek ją pristabdė. Per penkerius metus savivaldybė sudarė 267 infrastruktūros plėtros sutartis ir surinko daugiau kaip 13 mln. eurų mokesčių, kurie įgalino nutiesti daugiau vandentiekio ir nuotekų tinklų, vietinės reikšmės kelių. Įmokų tarifus planuojama peržiūrėti, atsižvelgus į Bendrojo plano 2 pakeitimus.
Vicemeras Antanas Nesteckis tvirtino, kad į infrastruktūros mokesčių sritį turėtų būti įtrauktas ir lietaus nuotekų tinklų įrengimas. „Žmogus pasistato namą, o paskui mums siunčia nuotraukas, iliustruojančias, kad skęsta“, – tokie atvejai, pasak vicemero, labai dažni. Klaipėdos rajono savivaldybės Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas Gytis Kasperavičius patvirtino, kad pamario kraštui ši problema taip pat kelia daug rūpesčių.
Kauno rajono savivaldybės Urbanistikos skyriaus vedėjas Mindaugas Kruopis pastebėjo, kad teritorijų plėtrą padeda valdyti ir žinybiniai dokumentai. Kauno rajono savivaldybės taryba pernai patvirtino Kelių plėtros specialųjį planą. Tarybos sprendimu nustatytas parkavimo vietų skaičius prie statomų daugiabučių – vienam butui turi tekti dvi automobilių stovėjimo vietos. Automobilių plovyklas leidžiama statyti ne arčiau kaip 50 m atstumu nuo gyvenamųjų pastatų.
Susitikime taip pat diskutuota apie žemėtvarkos problemas: privažiavimo kelius prie sklypų, kelių platinimą, servitutus.
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