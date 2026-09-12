Šeštadienį – „Kaunas Pride“ eitynės: reikalaujama lygių teisių švietimo, sveikatos srityse

Eitynių organizatoriai šiemet kelia reikalavimus dėl LGBTQIA+ žmonių reprezentacijos Lietuvos švietimo sistemoje, šeimų teisinio pripažinimo ir apsaugos bei įtraukių sveikatos priežiūros paslaugų.
Anot jų, LGBTQIA+ asmenų teisės iki šiol nėra nuosekliai reglamentuojamos, mokyklose vis dar vengiama kalbėti apie mokslu grįstą lytinį švietimą, o tos pačios lyties šeimos negali pilnavertiškai gyventi šeimyninio gyvenimo.
„Kaunas Pride“ 2021 metais sakydami „Mes esame visur“ jau siekėme atkreipti dėmesį į išvardytas problemas, tačiau savivaldybės atstovai bandė uždrausti mums naudotis demokratine susirinkimo teise. Vykę teisminiai procesai dalį reikalavimų užgožė. Todėl šiais metais žygiuojame vėl ir tvirtai teigiame, kad visada buvome, esame ir visada būsime Lietuvos istorijos ir ateities dalis“, – teigia organizatoriai.
Tarp reikalavimų – įgyvendinti Konstitucinio Teismo balandžio 17 dienos nutarimą ir užtikrinti LGBTQIA+ žmonių teisę į šeiminį gyvenimą, taip pat sudaryti vienodas galimybes pasinaudoti santuokos, partnerystės ir įsivaikinimo teisėmis.
Organizatoriai taip pat ragina supaprastinti translyčių žmonių galimybes keisti asmenvardį ir lyties žymenį, stiprinti jų apsaugą nuo diskriminacijos bei neapykantos nusikaltimų ir užtikrinti prieinamas bei nediskriminuojančias sveikatos priežiūros paslaugas.
„Reikalaujame užtikrinti translytiškumo depatologizaciją ir teisę į kūno autonomiją, suteikiant translyčiams žmonėms orią, prieinamą ir savęs apibrėžtimi grįstą prieigą prie medicininių, kosmetinių ir teisinių lytį patvirtinančių procedūrų“, – rašoma pranešime.
Pasak rengėjų, LGBTQIA+ žmonių teisės yra susijusios ir su kitų marginalizuojamų grupių teisėmis, todėl eitynėmis siekiama atkreipti dėmesį į neapykantos ir diskriminacijos apraiškas visuomenėje.
„Nesvarbu, ar mes kalbame apie darbuotojų, migrantų teises ar sistemiškai žudomus civilius Palestinos teritorijoje, mes visos ir visi kovojame už gyvenimą ir teisę atvirai būti savimi“, – priduria jie.
Kauno apskrities policijos atstovė Odeta Vaitkevičienė BNS teigė, jog eitynių metu policija planuoja pasitelkti daugiau pajėgumų nei įprastai, tačiau pareigūnai kol kas neturi informacijos apie galimas provokacijas ir tikisi, kad renginys praeis sklandžiai.
„Kaunas Pride“ eitynės Kaune rengiamos antrą kartą. Pirmosios vyko 2021 metais.
(be temos)
(be temos)