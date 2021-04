Startuoja „Kauno baldų“ plėtra: investicijos į modernią gamyklą sieks beveik 20 mln. eurų

Tvirtins pozicijas užsienio rinkose

„Norėdami užimti didesnę rinkos dalį pagrindinėse mūsų eksporto šalyse turime nuolat investuoti bei didinti veiklos efektyvumą. Esamos patalpos tapo per ankštos mūsų ambicingiems tikslams ir tarptautinei plėtrai. Pradėjusi veikti nauja gamykla leis per penkerius metus gamybą padidinti daugiau nei du kartus ir pasiekti mažiausiai 70 mln. Eur pardavimus“, – sako „Kauno baldų“ direktorius Tomas Mauricas.

Pasak jo, tinkamiausios vietos naujai gamyklai statyti ieškota pusantrų metų mieste ir rajone, tačiau kruopščiai išanalizavus galimybes ir įvertinus alternatyvas apsispręsta plėstis esamoje teritorijoje. Sprendimą nulėmė keletas svarių argumentų: patogus susisiekimas darbuotojams, turimas pakankamas plotas plėtrai, paprastesnis ir greitesnis gamybos perkėlimas.

Pastaruosius kelerius metus, išskyrus pandeminius, „Kauno baldai“ pardavimus augino beveik po 20 proc. kasmet, tačiau nuolat mezgami kontaktai užsienio rinkose, pačios įmonės kurtos kolekcijos, geras vardas tarp klientų ir kokybė toliau augina Kauno įmonės gaminių paklausą tiek senesnėse Skandinavijos, Beniliukso šalių rinkose, tiek naujoje ir perspektyvioje Vokietijos rinkoje. Moderni gamykla padės ne tik patenkinti šia paklausą, bet ir žengti į kitas Vakarų Europos rinkas.

Moderni gamykla inovatyviame pastate

Naująjį „Kauno baldų“ pastatą projektavo Gedimino Jurevičiaus architektūros studijos architektai Gediminas Jurevičius ir Tomas Vaičiulis.

„Dinamišką, plastiškų formų pastato architektūrą padiktavo pačios „Kauno baldų“ bendrovės sparti plėtra ir ambicinga vizija. Fasado elementų visuma sudaro inovatyvios kompanijos, judesio, veržlios krypties įspūdį. Industrinių pastatų išvaizda retai būna išsiskirianti, tačiau šiuo atveju buvo malonu dirbti su užsakovu, kuriam svarbūs ne tik kvadratiniai metrai gamybai, bet ir architektūrinė raiška bei naudojamos aplinką tausojančios technologijos,“ – sako architektas Tomas Vaičiulis.

Anot jo, numatyta galimybė ant pastato stogo įrengti saulės jėgainę, „oras-oras“ šildymo sistemą, išmanųjį LED apšvietimą. Įmonė, kaip ir visa SBA grupė, perka ir naudoja tik žaliąją elektrą iš atsinaujinančių išteklių. Didžioji naujojo pastato dalis bus skirta gamybinėms patalpoms, sandėliams, tačiau numatyta ir produkcijos ekspozicijų salė su didžiuliu stoglangiu, per kurį pateks natūrali šviesa, biuras administracijai.

Pasak T.Maurico, iki 2025 m. darbuotojų skaičius bendrovėje išaugs ketvirtadaliu, iki beveik 500. Šiuo metu naujos gamyklos projektas pateiktas svarstyti atsakingoms miesto institucijoms. Planuojama, kad statybos prasidės atlikus visas reikalingas procedūras ir suderinimus, antroje šių metų pusėje. Numatoma, kad pastatas bus baigtas ir gamykla pilnus pajėgumus pasieks 2023 metais.

„Kauno baldai“ eksportuoja 100 proc. produkcijos. Įmonėje šiuo metu dirba arti 400 darbuotojų. Pardavimai 2020 m. siekė 20,1 mln. eurų. Bendrovė priklauso SBA grupei. Be šios įmonės, SBA baldų sektoriui priklauso „SBA Home“ („SBA baldų kompanija“), valdanti „Klaipėdos baldus“, „Germaniką“, „Šilutės baldus“, „Visagino liniją“ ir „Mebelain“ Baltarusijoje. Pernai viso SBA baldų sektoriaus pardavimai siekė 303,6 mln. Be baldų gamybos, SBA veikia tekstilės bei nekilnojamojo turto sektoriuose. Grupės įmonėse dirba per 5000 žmonių. Produkcija eksportuojama į daugiau kaip 50 valstybių.