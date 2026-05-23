Subūrė aktyvius senjorus

Pasveikinti konferencijos dalyvių atvykusi Kauno rajono vicemerė Snieguolė Navickienė džiaugėsi aktyvia, kūrybiška ir bendruomeniška senjorų veikla, dėkojo organizatoriams už svarbų darbą, linkėjo ir toliau išlikti smalsiems, atviriems ir nesustoti kurti ir bendrauti.
Konferencijoje daug dėmesio skirta ilgaamžiškumui ir gyvenimo kokybei brandžiame amžiuje. Pranešėjai dalijosi tiek naujausių tyrimų įžvalgomis, tiek praktiniais patarimais fizinei ir emocinei sveikatai stiprinti.
Renginys stiprino bendruomeniškumą, skatino drąsiau įsitraukti į savanoriškas veiklas, rinktis aktyvų laisvalaikį, puoselėti psichologinę gerovę ir dar kartą priminė, kad mokytis ir kurti niekada nevėlu.
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