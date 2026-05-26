Šulinys prie daugiabučio uždengtas plokšte: patys gyventojai suka galvą, kur gauti dangtį

Vos pamatęs situaciją ir nelaukdamas, kol kažkas susižeis ar nutiks dar blogiau, vienas V. Krėvės pr 8A gyventojų kreipėsi į namo administratorių.
Vyras sutiko už specialistų iškvietimą sumokėti 15 eurų. Po šio skambučio atvira ertmė buvo uždengta plokšte, ji pritvirtinta, vieta aptverta, paliktas įspėjimas. Tačiau tai – juk laikinas sprendimas.
„Nežinau, ta suma bus iš manęs nuskaičiuota ar prie viso namo sąskaitos pridėta. Sutikau ir pats sumokėti. Svarbu, kad žmogus eidamas neįkristų“, – pasakojo vyras.
Praėjo jau trys savaitės. Panašu, kad tik jis pats suka galvą, kaip būtų galima gauti normalų špižinį dangtį.
„Aplink gyvena daug pagyvenusių žmonių. Daug su negalia, juda vežimėliais. Buvo ne dienos klausimas, kada įkris, o valandos. Prie pat „Maxima“. Daug pėsčiųjų. Visi ir eina pro tą vietą ir eina“, – kalbėjo kaunietis.
Portalas kauno.diena.lt pirmadienį perpiet kreipėsi į „Kauno vandenis“, su klausimu, ar tai jų šulinys, ir su prašymu išspręsti šią bėdą. Taip pat pasiteiravome Kauno miesto savivaldybės, į kurią tarnybą, pastebėję panašų atvejį, turėtų kreiptis gyventojai.
Antradienį portalą kauno.diena.lt pasiekė „Kauno vandenų“ Avarinės tarnybos komentaras.
„Informuojame, kad tai nėra bendrovės „Kauno vandenys“ tinklų šulinys. Bendrovė drenažinių šulinių neprižiūri ir netvarko. Šulinys priklauso V. Krėvės pr. 8A namui, todėl jį turėtų tvarkyti namo administratorius arba bendrija“, – komentare rašė bendrovės atstovai ir pasidalijo naudingomis rekomendacijomis gyventojams.
Informuojame, kad tai nėra bendrovės „Kauno vandenys“ tinklų šulinys. Bendrovė drenažinių šulinių neprižiūri ir netvarko.
„Pamačius atvirus, pravirus ar kitokį pavojų keliančius šulinių dangčius, gyventojus raginama elgtis pilietiškai, kol atvyks atsakingos tarnybos. Kaip laikiną sprendimą rekomenduojame:
Esant galimybei pasistengti patiems atstatyti į vietą dalinai pravirus šulinių dangčius.
Pavojingą vietą pažymėti, kol atvyks specialistai.
Visais likusiais atvejais – apie tai būtinai pranešti atsakingoms tarnyboms (bendrovės „Kauno vandenys“ Avarinės tarnybos tel. +370 37 313 592, el. p. [email protected]). Ypatingos skubos atvejais – skubiosios pagalbos tarnybų ryšio numeriu 112“, – patarė „Kauno vandenų“ atstovai.
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