Už kryptingą ir subalansuotą požiūrį į sportą, 2025 m. sėkmingai derinant aukšto meistriškumo sporto rėmimą, masinio sporto tradicijų kūrimą ir strateginę infrastruktūros plėtrą Kauno rajonas šiais metais tapo Metų sporto savivaldybe. Nominantei buvo įteiktas skulptoriaus Kęstučio Musteikio sukurtas specialus prizas.
Apdovanojimą atsiėmęs Kauno rajono meras Valerijus Makūnas džiaugėsi įvertinimu ir dėkojo visai pakaunės sporto bendruomenei, kurios dėka rajonas įrodė esąs ne pasyvus stebėtojas, o aktyvus sporto sistemos kūrėjas.
Šiemet Kauno rajone įrengti du šiuolaikiniai stadionai ir du daugiafunkciai sporto aikštynai. Iš viso Kauno rajone yra renovuoti 25 stadionai ir 83 daugiafunkciai aikštynai. Pradėti keturių stadionų modernizavimo darbai.
Nacionalinio lygio komandoms Kauno rajonas yra namai ir strateginis partneris.
Šalies futbolo vicečempionais antrus metus iš eilės tapo „Hegelmann“ vyrų futbolo komanda. „Cascada – HC Garliava SC“ komanda treji metai neatiduoda moterų rankinio čempionių titulo. Vyrų krepšinio 3x3 komanda „Raudondvaris Hoptrans“ FIBA pasauliniame reitinge užima šeštą vietą.
Šie metai Kauno rajone išsiskyrė ir tarptautiniais renginiais: Čekiškės Jono Kochanausko trasoje vyko Europos greičio automodelių čempionatas, Raudondvario stadione – UEFA Konferencijų lygos atrankos rungtynės ir Europos devyniolikmečių vaikinų futbolo čempionato atrankos turnyras, Garliavos arenoje – EHF Europos taurės moterų rankinio varžybos. Dauguma sporto renginių, siekiant paskatinti ir pritraukti žiūrovų, buvo nemokami.
