Tarptautinis bakalaureatas padeda atverti prestižinių pasaulio universitetų duris

Paskutiniai metai – lyg universitete

Ekspertės teigimu šį pokytį pirmiausia pastebi mokytojai, bet jau netrukus jo vertę supranta ir jaunuoliai. „Neslėpsiu, programa yra akademiškai stipri, reikia daug dirbti ir dažnai savarankiškai, ieškoti medžiagos bibliotekoje, atlikti tyrimą, rašyti esė, mokėti pagrįsti savo nuomonę. Taigi besimokydami vienuoliktoje ir dvyliktoje klasėse, kuriose vykdoma tarptautinio bakalaureato diplomo (IB Diploma) programa, mokiniai iš esmės mokosi dirbti kaip universitete“, – pasakoja M. Bobiatynska. Iš jau studijuojančių savo buvusių mokinių, kurie mato, kokia sunki studijų pradžia gali būti šių įgūdžių neturintiems jų kursiokams, ji dažnai sulaukia žinučių: „Dabar suprantame, kodėl taip mokėmės ir ko siekėme“.

IB Diploma programa yra pripažįstama visame pasaulyje ir nors negarantuoja studijų vietos, padidina šansus patekti į geriausius universitetus. Karjeros konsultantas jau pirmaisiais programos metais skatina mokinį pradėti tyrimą ir išsiaiškinti studijų galimybes skirtingose šalyse. „Taip laviname tyrimo įgūdžius, o mokiniai yra geriau pasirengę priimti sprendimus, kur ir ką studijuoti. Be to, turi geresnius laiko valdymo, bendradarbiavimo, komunikacijos, prezentavimo gebėjimus, nes to reikalauja mokymosi užduotys“, – pažymi „Erudito licėjaus“ atstovė.

Atviri klausimai vietoje standartizuotų testų

Daugelyje nacionalinių švietimo programų mokymas vis dar grindžiamas dideliu faktinių žinių kiekiu, o norėdamas būti sėkmingas, mokinys privalo juos įsiminti ir mokėti atsakyti į standartizuotų testų klausimus. IB Diploma programoje mokinys pasirenka šešis dalykus, kuriuos nori studijuoti giliau.

„Kadangi programa apima dvi paskutines klases, daroma prielaida, kad mokiniai jau yra įgiję pakankamai žinių iš visų dalykų, tad dabar gali įsigilinti į tikrai jiems aktualius ir įdomius. Mokymasis vyksta anglų kalba, daugelis šių dalykų dėstoma universitetiniu lygiu, o visa ko centre yra ne pažymys, o mokinys ir jo mokymosi patirtis. Mokytojai skatina mokinius siūlyti savo idėjas, požiūrius, nuomonę, kuri nebūtinai turi sutapti su jų“, – pasakoja M. Bobiatynska.

Įspūdingas startas

Kitais metais IB Diploma programą baigs pirmoji „Erudito licėjaus“ mokinių laida. Nors programa startavo neseniai, ekspertė mato aiškų mokyklos įsipareigojimą skirti programai daug dėmesio.

„Nedažnai susidūriau su atvejais, kai mokykla pačioje pradžioje siūlo tokį platų dalykų pasirinkimą. Kai kuriuose dalykuose mokytojas moko tik vieną mokinį, bet tokia galimybė sudaryta. Turime tarptautinę mokytojų komandą – pati daugiau nei dešimt metų mokiau IB Diploma programose įvairiose šalyse, yra mokytojų atvykusių iš Danijos, Pietų Afrikos, Vokietijos, Didžiosios Britanijos, Portugalijos, Nyderlandų, JAV ir kitų šalių. Tokiai mažai mokyklai tai tikrai įspūdingi skaičiai. Kuo įvairesnė mokytojų sudėtis, didesnė kultūrinė įvairovė, tuo daugiau naudos gauna ir mokiniai“, – įsitikinusi M. Bobiatynska.