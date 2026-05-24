Trečioji Kauno gimtadienio diena: kas laukia?

Sekmadienio rytas pradėtas nemokama kalanetikos treniruote. Išjudinus kūną ir mintis lengviau keliauti po šventinius renginius. Trečiąją gimtadienio dieną Santakos parke „Open Kitchen“ maisto erdvėje bus galima pasistiprinti. Be to, vyks įvairios edukacijos, burbulų fiesta. Kauno pilies lomoje lauks Viduramžių miestelis, šalia veiks ir Turizmo gatvė, kurioje bus galima susiplanuoti vasaros atostogas.
Šią dieną nemažai dėmesio skirta vaikams. Be minėtų edukacijų dėmesį traukė miuziklas „Kakė Makė ir laiko mašina“, kurį atliko Karina Krysko ir Dalius Samarakas.
19 val. lauks ir dar viena dovana – Martyno Kavaliausko ir Kauno„Rubininio“ choro koncertas. Be to, iki išnaktų bus galima pasigrožėti šviesos instaliacija ant Santakos tilto.
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